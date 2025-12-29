Oto co zrobił rosyjski miliarder. Ręce opadają

W 2022 roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Abramowicz został odsunięty od zarządzania Chelsea. Nieunikniona stała się sprzedaż klubu, który za panowania rosyjskiego miliardera wszedł do piłkarskiej elity. W maju 2022 roku Abramowicz po blisko 20 latach sprzedał londyńską drużynę. Nowym właścicielem zostało amerykańsko-szwajcarskie konsorcjum kierowane przez Todda Boehly'ego.
Roman Abramowicz w 2022 roku zapowiadał nawet utworzenie funduszu charytatywnego, na rzecz pomocy ukraińskim ofiarom wojny. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna. Miliarder miał odrzucić prośbę brytyjskich władz, o przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży Chelsea na pomoc Ukrainie.
Rosyjski miliarder postanowił przenieść sprawę na drogę sądową. Obecnie 2,5 miliarda funtów należących do Abramowicza jest zamrożone w ramach brytyjskich sankcji. Były właściciel Chelsea nie zamierza wysyłać środków na pomoc humanitarną Ukrainie. "The Times" przekazał, że działa już zespół prawników, wynajętych przez Abramowicza, w celu zaskarżenia stanowiska brytyjskiego rządu.
Abramowicz twierdzi, że 1,4 miliarda funtów z kwoty uzyskanej ze sprzedaży klubu jest zatrzymane i nie może zostać przekazane na cele charytatywne.
Rosyjski miliarder miał również oskarżyć władze Jersey (posiadłości koronnej Wielkiej Brytanii) o spisek przeciwko niemu. Ma domagać się ujawnienia szczegółów zamkniętego śledztwa karnego, które trwa od ponad trzech lat. Dotyczy podejrzeń o korupcję, pranie pieniędzy oraz pochodzenia kapitału Abramowicza uzyskanego podczas rosyjskiej prywatyzacji. Przed trzema laty władze Jersey zamroziły ponad 7 miliardów aktywów byłego właściciela Chelsea i uznały go za oskarżonego w tej sprawie.
Abramowicz w trakcie swoich rządów w Chelsea wygrał dwukrotnie Ligę Mistrzów UEFA, dwukrotnie Ligę Europy UEFA, pięciokrotnie mistrzostwo Anglii (Premier League), pięciokrotnie Puchar Anglii, trzykrotnie Puchar Ligi oraz dwukrotnie Tarczę Wspólnoty i Superpuchar UEFA.