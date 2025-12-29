Oto co zrobił rosyjski miliarder. Ręce opadają

W 2022 roku po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Abramowicz został odsunięty od zarządzania Chelsea. Nieunikniona stała się sprzedaż klubu, który za panowania rosyjskiego miliardera wszedł do piłkarskiej elity. W maju 2022 roku Abramowicz po blisko 20 latach sprzedał londyńską drużynę. Nowym właścicielem zostało amerykańsko-szwajcarskie konsorcjum kierowane przez Todda Boehly'ego.

Abramowicz nie chce przekazać pieniędzy na pomoc Ukrainie. Naciskają na niego brytyjskie władze

Roman Abramowicz w 2022 roku zapowiadał nawet utworzenie funduszu charytatywnego, na rzecz pomocy ukraińskim ofiarom wojny. Rzeczywistość okazała się jednak zgoła inna. Miliarder miał odrzucić prośbę brytyjskich władz, o przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży Chelsea na pomoc Ukrainie.

Abramowicz idzie na drogę sądową. Nie akceptuje warunków Brytyjczyków

Rosyjski miliarder postanowił przenieść sprawę na drogę sądową. Obecnie 2,5 miliarda funtów należących do Abramowicza jest zamrożone w ramach brytyjskich sankcji. Były właściciel Chelsea nie zamierza wysyłać środków na pomoc humanitarną Ukrainie. "The Times" przekazał, że działa już zespół prawników, wynajętych przez Abramowicza, w celu zaskarżenia stanowiska brytyjskiego rządu.

Abramowicz twierdzi, że 1,4 miliarda funtów z kwoty uzyskanej ze sprzedaży klubu jest zatrzymane i nie może zostać przekazane na cele charytatywne.

Wojna Abramowicza z brytyjskimi władzami trwa od lat

Rosyjski miliarder miał również oskarżyć władze Jersey (posiadłości koronnej Wielkiej Brytanii) o spisek przeciwko niemu. Ma domagać się ujawnienia szczegółów zamkniętego śledztwa karnego, które trwa od ponad trzech lat. Dotyczy podejrzeń o korupcję, pranie pieniędzy oraz pochodzenia kapitału Abramowicza uzyskanego podczas rosyjskiej prywatyzacji. Przed trzema laty władze Jersey zamroziły ponad 7 miliardów aktywów byłego właściciela Chelsea i uznały go za oskarżonego w tej sprawie.

Abramowicz w trakcie swoich rządów w Chelsea wygrał dwukrotnie Ligę Mistrzów UEFA, dwukrotnie Ligę Europy UEFA, pięciokrotnie mistrzostwo Anglii (Premier League), pięciokrotnie Puchar Anglii, trzykrotnie Puchar Ligi oraz dwukrotnie Tarczę Wspólnoty i Superpuchar UEFA.