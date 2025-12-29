Marciniak jest przekleństwem Legii. W te liczby aż trudno uwierzyć

Legia Warszawa ma za sobą fatalną rundę jesienną. Zespół ze stolicy Polski odpadł już z Pucharu Polski i jako jedyny klub z naszego kraju z Ligi Konferencji. Fatalnie wygląda też w lidze, gdzie znajduje się w strefie spadkowej. Przy Łazienkowskiej liczą, że wszystko odmieni się wraz z przyjściem trenera Marka Papszuna, który 19 grudnia został oficjalnie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec. Póki co trwa jednak przerwa zimowa, która jest doskonałą okazją na przegląd przeróżnych statystyk. Portal "legionisci.com" przyjrzał się pracy sędziów podczas meczów "Wojskowych".

Marciniak jest przekleństwem Legii. Z żadnym sędzią nie punktują gorzej

Statystyki koncentrują się na wielu aspektach. Bilansie spotkań, liczbie meczów, bramkach czy żółtych i czerwonych kartkach, którymi zostali obdarowani zarówno piłkarze "Wojskowych", jak również ich rywale.

Na pierwszy rzut oka rzucają się fatalne wyniki Legii w meczach prowadzonych przez Szymona Marciniaka. Słynny sędzia w ostatnich 4 sezonach oraz w rundzie jesiennej bieżących rozgrywek prowadził 26 spotkań "Wojskowych". Zespół z Łazienkowskiej zdobywał w nich średnio zaledwie 1,26 punktu na mecz. Wygrał 8 razy, 8 razy zremisował, 10 razy opuszczał boisko pokonany. Marciniak pokazał za to legionistom zaledwie jedną czerwoną kartkę. Pod tym względem jest jednym z najbardziej łaskawych arbitrów dla stołecznej drużyny. Należy pamiętać, że sędzia Marciniak jest często wyznaczany do meczów o sporym ciężarze gatunkowym. W związku z tym Legii było w nich prawdopodobnie ciężej o punkty niż w spotkaniach prowadzonych przez innych arbitrów. Tak słaby bilans wciąż robi jednak wrażenie.

Damian Kos najlepszym sędzią dla Legii

Legia Warszawa najlepiej punktuje w meczach sędziowanych przez Damiana Kosa. Zdobyła w nich aż 2,46 pkt/mecz. w 13 spotkaniach wygrała 10 razy, 2 razy zremisowała, a tylko raz piłkarze ze stolicy schodzili z murawy pokonani. Najczęściej mecze Legii sędziował w badanym okresie Piotr Lasyk, bo aż 30 razy. W zestawieniu brano pod uwagę arbitrów, którzy sędziowali minimum 3 spotkania w ramach Ekstraklasy, Pucharu Polski i Superpucharu Polski w okresie 1 lipca 2021 - 20 grudnia 2025.

Ta statystyka przedstawia się lepiej dla Marciniaka

Portal 'legionisci.com" przedstawił też analogiczną tabelę od sezonu 2012/13. W Ekstraklasie wprowadzono wówczas sędziów zawodowych. "Wojskowi" w meczach Marciniaka wciąż nie punktują szczególnie dobrze, ale arbiter nie znajduje się już na dnie zestawienia. Jest za to sędzią, który najczęściej prowadzi mecze klubu z Łazienkowskiej, bo do tej pory stało się to aż 62 razy.

Ekstraklasa powróci do gry na przełomie stycznia i lutego. Legia na starcie rundy wiosennej zagra 1 lutego z Koroną Kielce.