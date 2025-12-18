Media: Oni są na wylocie z Legii. Szykuje się hit

11- tylu ostatnich meczów nie wygrała Legia Warszawa, mająca przed sobą jeszcze jedno spotkanie w tym roku - w czwartek z Lincoln Red Imps w Lidze Konferencji. Nie będzie mogła w nim liczyć na Steve'a Kapuadiego, który wyjechał już na zgrupowanie reprezentacji Demokratycznej Republiki Konga, przygotowującej się do Pucharu Narodów Afryki. Wokół obrońcy sporo się dzieje.

Legia Warszawa może stracić Steve'a Kapuadiego. Padło jedno słowo

Od dłuższego czasu spekuluje się bowiem o jego zagranicznym transferze. Najpoważniejszym kandydatem do sprowadzenie defensora wydaje się Torino, którego dyrektor sportowy stawił się nawet na listopadowym meczu stołecznego zespołu z Termalicą Nieciecza (1:2). Co z tego będzie?

Temat potencjalnych odejść z Legii poruszono w programie "Polsat Futbol Cast". Padły nazwiska Bartosza Kapustki i Artura Jędrzejczyka, w przypadku których o przyszłości zadecydują kwestie zdrowotne (mają kontrakty do końca czerwca 2026 r.). Rafał Augustyniak jest łączony z GKS-em Katowice. A Kapuadi? - Torino - powiedział dziennikarz Paweł Gołaszewski, potwierdzając krążące od dawna spekulacje.

Steve Kapuadi na liście życzeń Torino. Tyle ma dostać Legia Warszawa

Włoski klub ma być wyjątkowo zdeterminowany w staraniach o 27-latka i chciałby go pozyskać już w styczniu. Choć jako że niedawno przedłużył on umowę ze stołecznym klubem do końca czerwca 2028 r., to należy liczyć się z pokaźnym wydatkiem. Mowa o 3-4 mln euro.

W tym sezonie Steve Kapuadi rozegrał 28 meczów w barwach Legii Warszawa (bez gola i asysty). Jego bilans od początku pobytu w stołecznej drużynie to 106 występów, sześć bramek oraz dwie asysty. Zdobył z nią Puchar Polski (2024/25) oraz krajowy superpuchar (2025).