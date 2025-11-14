Media: Gwiazda odchodzi z Legii. To koniec

Legia Warszawa ma za sobą katastrofalny miesiąc. Z dziewięciu ostatnich meczów o stawkę wygrała zaledwie jeden - z Szachtarem Donieck (2:1) w Lidze Konferencji. Ostatnio przegrała nawet z beniaminkiem Ekstraklasy Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1:2). W dodatku wciąż nie znalazła trenera, który przejąłby schedę po Edwardzie Iordanescu. Jakby problemów było mało, już wkrótce straci ważnego zawodnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Jaki jest Jan Urban? Kosecki: Gdy wchodzi do nowej szatni robi zawsze to samo. To jest DNA Jana Urbana!

Media: Radovan Pankov odejdzie z Legii. Dwie opcje

Chodzi o Radovana Pankova, który w tym sezonie rozegrał dla Legii 12 spotkań. Informacje w tej sprawie przekazał dziennik "Fakt". Wedle jego ustaleń piłkarz nie przedłuży umowy, która obowiązuje do końca czerwca przyszłego roku. Nie chce tego ani sam piłkarz, ani działacze stołecznego klubu. Oznacza to, że Serb najpóźniej latem rozstanie się z aktualnym zdobywcą Pucharu Polski. Może to jednak nastąpić jeszcze wcześniej.

Według "Faktu" za takim rozwiązaniem opowiada się sam zawodnik. - Radovan chciałby zmienić otoczenie, poszukać nowego wyzwania. Najchętniej zrobiłby to już zimą, ale na razie trudno wyobrazić sobie taki scenariusz - powiedziała osoba z otoczenia Pankova, której tożsamości nie ujawniono.

Ważny piłkarz żegna się z Legią. Szykuje się gorąca zima

Odejście 30-letniego stopera zimą dałoby Legii ostatnią możliwość zarobku. Jeśli tak się nie stanie, Pankov po wygaśnięciu umowy będzie mógł zmienić klub za darmo. Z drugiej strony Legia w najbliższym oknie transferowym musiałaby znaleźć za niego zastępstwo. Spośród środkowych obrońców Legii więcej występów od Pankova ma w tym sezonie tylko Steve Kapuadi.

Radovan Pankov w Legii Warszawa gra od 2023 r. W tym czasie rozegrał dla niej 87 meczów, w których strzelił 4 gole i zaliczył 6 asyst. Sięgnął też po puchar i dwa superpuchary Polski.