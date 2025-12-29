Lech ogra Legię? Wielkie pieniądze na stole

Legia Warszawa i Lech Poznań to wielcy rywale, którzy w tym sezonie znajdują się jednak na przeciwnych biegunach. Warszawianie spędzają zimę w strefie spadkowej, a poznaniacy na ósmym miejscu w tabeli. Wygląda na to, że wkrótce mogą stoczyć pojedynek o zawodnika z silnej ligi zagranicznej. Mowa o bramkarzu Fenerbahce - Irfanie Canie Egribayacie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Lech i Legia walczą o piłkarza. Ponad milion euro na stole

"Mistrzowie Polski mieli już nawet dojść do porozumienia z Fenerbahce. Według dziennikarza Doruka Tecimera kwot wykupu Turka ustalono na 1,2 mln euro. Jednak George Tsarouchas twierdzi, że Legia również wysłała swoją ofertę za Egribayata, ale jeszcze nie otrzymała odpowiedzi" - czytamy w doniesieniach cytowanych przez Przegląd Sportowy Onet.

27-latek to nie byle kto. Transfermarkt wycenia go na dwa miliony euro, a w przeszłości rozegrał nawet dwa mecze w młodzieżowej reprezentacji Turcji. W tym sezonie rozegrał trzy mecze w eliminacjach do Ligi Mistrzów i trzy mecze w Super Lig.

Kontrakt Egribayata z Fenerbahce obowiązuje do 2027 roku, więc żeby go wykupić trzeba zapłacić pieniądze. Lech lub Legia kupiłyby jednak wówczas bramkarza z doświadczeniem 94 meczów w najwyższej tureckiej klasie rozgrywkowej.

Egribayat w dotychczasowej karierze może też pochwalić się sześcioma meczami w Lidze Europy - wszystkimi w sezonie 2024/2025. W bieżących rozgrywkach jest tylko rezerwowym, ale jest ku temu powód. Fenerbahce wzmocnił były bramkarz Manchesteru City - Ederson, który z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem klubu ze Stambułu.

Czas pokaże, czy 27-latek trafi do ekstraklasy. Do tej pory w naszej lidze nie wystąpiło wielu Turków. Egribayat byłby szóstym, ale z pewnością pierwszym o takiej renomie. Spośród piłkarzy znad Bosforu, którzy zagrali w Ekstraklasie najwięcej spotkań ma Ilkay Durmus (58) - znany z występów w Lechii Gdańsk.