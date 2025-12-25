Prezes Jagiellonii ogłasza ws. transferu Pietuszewskiego

W ostatnich dniach wiele mówi się o przyszłości dwóch kluczowych zawodników Jagiellonii Białystok - Afimico Pululu i Oskara Pietuszewskiego. Pierwszemu z nich kończy się za pół roku kontrakt i niewiele wskazuje na to, żeby miał on zostać przedłużony. Za to 17-latkowi przygląda się wiele klubów z całej Europy, w tym m.in. FC Porto, które byłoby go skłonne pozyskać już zimą.

Gwiazdy odejdą z Jagiellonii Białystok?

- Powtórzę za dyrektorem Masłowskim, że sprawa nowej umowy z Afimico Pululu na razie przystopowała i jeśli miałbym sugerować, to raczej w nowym sezonie Afiego w Jagiellonii nie będzie, natomiast w piłce mogą zdarzyć się różne rzeczy - powiedział ustępujący prezes Jagiellonii Białystok Ziemowit Deptuła w rozmowie z TVP Sport. Następnie wypowiedział się o sytuacji Oskara Pietuszewskiego.

- Klubów, które są zainteresowane Oskarem Pietuszewskim, można już liczyć w dziesiątkach. Natomiast od samego zainteresowania do konkretnych rozmów jest daleka droga. Myślę, że tutaj te rozmowy, które się toczą, na razie powinny pozostać otoczone tajemnicą. Transfery lubią ciszę - podkreślił. Dodał, że transfer w zimowym okienku transferowym jest realny. - Natomiast inną kwestią jest to, na ile to jest możliwe. Obecnie prowadzone są rozmowy na kilku frontach. Od ich finalizacji zależy potencjalny transfer - podsumował.

Ziemowit Deptuła z końcem obecnego roku przestanie być prezesem Jagiellonii Białystok. Rezygnację ze stanowiska złożył przed dwoma tygodniami. Jako powody decyzji podał względy osobiste.