Wpis Lewandowskiego niesie się po sieci. Setki tysięcy reakcji

Trwają święta Bożego Narodzenia, rok 2025 zbliża się do końca, a wciąż nie wiadomo, co będzie dalej z karierą Roberta Lewandowskiego. Jego kontrakt z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku. - Tak naprawdę nie chodzi tutaj o ruch ze strony Barcelony. Przede wszystkim sam muszę odpowiedzieć sobie na pytanie, co chcę zrobić. Na ten moment nie znam jeszcze odpowiedzi. Jakby klub teraz do mnie przyszedł i złożył jakąś propozycję, to nie dałbym odpowiedzi. Muszę wyczuć i podjąć najlepszą decyzję - mówił Lewandowski na konferencji prasowej reprezentacji Polski.

Lewandowski złożył życzenia na święta. "Odrobina zimowej magii"

W Wigilię Lewandowski opublikował zdjęcie na Instagramie, na którym pozuje ze swoją żoną i dwiema córkami. "Wesołych Świąt. Życzymy Wam pokoju, ciepła i odrobiny zimowej magii" - napisał napastnik Barcelony. Do tej pory zdjęcie polubiło ponad 600 tys. użytkowników.

"Wesołych Świąt", "zdrowych i spokojnych świąt", "samych wspaniałości na święta i Nowy Rok", "wszystkiego dobrego dla Ciebie i całej rodzinki" - napisali internauci w komentarzach.

Napięty terminarz Barcelony. Zaraz Lewandowski może grać o trofeum

Przed Lewandowskim i Barceloną pracowity początek 2026 r., bo zespół Hansiego Flicka zagra 3 stycznia na wyjeździe z Espanyolem, a potem wyleci do Arabii Saudyjskiej, by zagrać o Superpuchar Hiszpanii. Pierwszym rywalem Barcelony będzie Athletic (07.01), a w przypadku awansu do finału Barcelona trafi na lepszego z pary Atletico Madryt - Real Madryt.

