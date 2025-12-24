Powrót na stronę główną

To się dzieje! Gigant idzie po Pietuszewskiego. Oto szczegóły

Wielki polski talent, Oskar Pietuszewski, zwrócił na siebie uwagę poważnych klubów. W wyścigu po jego podpis na kontrakcie na czele ma być FC Porto. Portugalczycy grają ostro - mają oferować około 11 mln euro i już zimą ściągnąć 17-latka do siebie. Czy na taki scenariusz zgodzą się w Białymstoku?
Oskar Pietuszewski
Oskar Pietuszewski niedługo wyjedzie z Polski. Pytanie tylko, czy już zimą, czy po krótkim okresie, spędzonym w stolicy Podlasia. O możliwym scenariuszu powiedział redaktor naczelny Meczyków, Tomasz Włodarczyk. 

Nie ma wątpliwości: transfer już zimą

Do sprowadzenia utalentowanego skrzydłowego potrzeba niemałych pieniędzy. Mowa o kwocie w okolicach rekordu transferowego z naszej PKO Ekstraklasy, a więc 11 mln euro. Za tyle do Norwich sprzedany został Chorwat Ante Crnac, do ekipy Brighton zaś powędrował najpierw Jakub Moder (sezon 2020/21), a następnie Kacper Kozłowski (2021/22). 

Na transfer 17-latka mają naciskać dwaj polscy obrońcy, reprezentujący już zespół "Smoków", a więc Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Obaj w Portugalii zbierają bardzo dobre recenzje, przez co zainteresowanie naszą ligą zdecydowanie wzrosło. O szczegółach coraz bardziej możliwego transferu wypowiedział się Tomasz Włodarczyk: 

"FC Porto jest zdecydowane na transfer teraz. Nie ma mowy o wypożyczeniu na rundę. Płacimy duże pieniądze i zamykamy temat. Ważne, aby piłkarz był jak najszybciej przygotowany" - zaznaczył w programie "Futbol Insajder". 

Z informacji Włodarczyka wynika, że kwota odstępnego ma być minimalnie niższa od rekordu. Damian Domitrz z Polsatu Sport potwierdził te informację, sugerując, że mowa o około 10 mln euro. 

"Kluby wymieniają się ofertami. Trwają negocjacje i zobaczymy, czy kwota przebije rekord transferowy Ekstraklasy. Na razie, z tego co wiem, to nie jest taka kwota. Transfer jest bardzo blisko. Kwestia zielonego światła od Jagiellonii. Reszta nie jest problemem" - powiedział Włodarczyk. 

"Duma Podlasia" może tak łatwo nie chcieć pozbyć się utalentowanego 17-latka, choć prawdopodobnie odpowiednio wysoka oferta przekonałaby włodarzy Jagiellonii do szybkiego wytransferowania Pietuszewskiego. 

Oskar Pietuszewski w obecnym sezonie wystąpił łącznie w 31 meczach w barwach Jagiellonii Białystok. Strzelił w nich 3 gole i zaliczył 2 asysty. Czy będzie miał okazję poprawić te statystyki na boiskach PKO Ekstraklasy? 

