Oto co Nawrocki zrobił w Wigilię. W ruch poszły pięści

Prezydent Karol Nawrocki nigdy nie ukrywał, że jest fanem sportu, a w szczególności piłki nożnej i boksu. W młodości uprawiał obie te dyscypliny, a pod względem fizycznym pozostaje aktywny cały czas, co widać m.in. w jego mediach społecznościowych. Tym razem dowód tego otrzymaliśmy podczas wigilijnego spotkania z polskimi żołnierzami i funcjonariuszami Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej.

Karol Nawrocki trenował z żołnierzami

Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta pojawiło się nagranie, na którym w skrócie przedstawiono całą wizytę Nawrockiego na granicy. Były rozmowy z żołnierzami, wizyta w terenie, podzielenie się opłatkiem czy właśnie wspólny trening na tarczach bokserskich. Prezydent zademonstrował swoje umiejętności i zbił kilka "piątek".

- Wolności trzeba bronić, gdyż wojna jest niedaleko. Pod presją działań Rosji i Białorusi nasze granice są zagrożone, ale są bezpieczne dzięki waszej codziennej pracy. Przyjechałem, aby wyrazić swój wielki szacunek do polskiego munduru. Nie wiem, jak bardziej mógłbym wyrazić szacunek i powiedzieć „dziękuję za Waszą służbę" niż spędzając z wami wigilię. Składam wam z głębi serca najlepsze życzenia Bożego Narodzenia i spędzenia Wigilii Bożego Narodzenia z przyjaciółmi - mówił Karol Nawrocki cytowany przez oficjalną stronę prezydenta RP.

- Po to się zbroimy, po to budujemy siły zbrojne, po to naciskami na przeznaczenie 5 proc. PKB na armię, by nikt nie odważył się zaatakować naszej ukochanej Rzeczpospolitej Polskiej - podsumował.