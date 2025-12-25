Powrót na stronę główną

Oto co Nawrocki zrobił w Wigilię. W ruch poszły pięści

Karol Nawrocki nie obijał się w Wigilię przed jedzeniem pierogów i bardzo aktywnie spędził pierwszą część dnia. Jak? Wszystko pokazano w nagraniu na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta, gdy spotkał się z polskimi żołnierzami i funkcjonariuszami Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej.
Karol Nawrocki. Zdjęcie archiwalne
Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Prezydent Karol Nawrocki nigdy nie ukrywał, że jest fanem sportu, a w szczególności piłki nożnej i boksu. W młodości uprawiał obie te dyscypliny, a pod względem fizycznym pozostaje aktywny cały czas, co widać m.in. w jego mediach społecznościowych. Tym razem dowód tego otrzymaliśmy podczas wigilijnego spotkania z polskimi żołnierzami i funcjonariuszami Straży Granicznej na granicy polsko-białoruskiej.

Zobacz wideo Szybkie strzały z Krzysztofem Głowackim

Karol Nawrocki trenował z żołnierzami

Na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta pojawiło się nagranie, na którym w skrócie przedstawiono całą wizytę Nawrockiego na granicy. Były rozmowy z żołnierzami, wizyta w terenie, podzielenie się opłatkiem czy właśnie wspólny trening na tarczach bokserskich. Prezydent zademonstrował swoje umiejętności i zbił kilka "piątek".

Zobacz więcej: Oto zdrajczyni Ukrainy. Zełenski nie miał wyboru. Zdecydował w Wigilię

- Wolności trzeba bronić, gdyż wojna jest niedaleko. Pod presją działań Rosji i Białorusi nasze granice są zagrożone, ale są bezpieczne dzięki waszej codziennej pracy. Przyjechałem, aby wyrazić swój wielki szacunek do polskiego munduru. Nie wiem, jak bardziej mógłbym wyrazić szacunek i powiedzieć „dziękuję za Waszą służbę" niż spędzając z wami wigilię. Składam wam z głębi serca najlepsze życzenia Bożego Narodzenia i spędzenia Wigilii Bożego Narodzenia z przyjaciółmi - mówił Karol Nawrocki cytowany przez oficjalną stronę prezydenta RP. 

- Po to się zbroimy, po to budujemy siły zbrojne, po to naciskami na przeznaczenie 5 proc. PKB na armię, by nikt nie odważył się zaatakować naszej ukochanej Rzeczpospolitej Polskiej - podsumował.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla pasjonatów. Ile wiesz o najsłynniejszych polskich sportowcach? Komplet poza zasięgiem