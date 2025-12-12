Trzęsienie ziemi w Jagiellonii! "Złożyłem rezygnację"

Ziemowit Deptuła był prezesem Jagiellonii Białystok od 1 stycznia 2025 r., zastąpił na tym stanowisku Wojciecha Pertkiewicza. Obowiązki prezesa będzie pełnił do końca tego roku. Wskazany jest już jego następca, zostanie nim Maciej Szymański.

Zmiana prezesa w Jagiellonii. Deptuła odchodzi

Deptuła wydal oświadczenie ws. odejścia, opublikował je w mediach społecznościowych. Wyznał, że rezygnację ze stanowiska prezesa klubu złożył w czwartek, w dzień meczu Jagiellonii z Rayo Vallecano w Lidze Konferencji (1:2). Jako powody decyzji podał względy osobiste.

"Bycie częścią tej społeczności było jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie spotkały mnie na mojej dotychczasowej drodze zawodowej. Tego się nie zapomina. Każdy dzień tutaj zostawił mi coś, co będę nosił ze sobą jeszcze bardzo długo: ludzką życzliwość, wspólne emocje, chwile dumy, a także tę wyjątkową atmosferę, którą potrafi robić tylko Klub tworzony z serca, a takim niewątpliwie jest Jagiellonia" - czytamy.

Ustępujący prezes białostoczan podziękował wszystkim osobom związanym z działalnością Jagiellonii za zaufanie oraz osobom, z którymi miał okazję bliżej pracować. Skierował też podziękowania do kibiców "za wsparcie, za obecność, za wszystkie chwile, kiedy potrafili swoim dopingiem podnieść nie tylko drużynę, ale i ludzi pracujących w Klubie".

"Odchodzę z uczuciem wdzięczności. I z przekonaniem, że choć teraz życie stawia mnie przed nowymi wyzwaniami, to ten rozdział zawsze będzie dla mnie wyjątkowy. Zostawiam klub w dobrej kondycji finansowej i w dobrych rękach" - zapewnił Deptuła w oświadczeniu.

Od stycznia nowym prezesem Jagiellonii będzie Maciej Szymański. To były wiceprezes Widzewa Łódź, odszedł stamtąd na początku października tego roku.

- To dla mnie zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie do pracy na najwyższym poziomie. Dołączam do klubu z przekonaniem, że moje dotychczasowe doświadczenia, w tym realizacja projektów infrastrukturalnych o podobnej skali, będą realnym wsparciem w działaniach prowadzonych na rzecz rozwoju Jagiellonii. Deklaruję pełen profesjonalizm, odpowiedzialność i gotowość do współpracy ze wszystkimi strukturami organizacji. Wspólnie będziemy kontynuować kierunek wyznaczony przez klub, dbając o stabilność, rozwój i jakość funkcjonowania we wszystkich jego obszarach - powiedział Szymański.

Jagiellonia Białystok jest dziś na czwartym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy ze stratą zaledwie dwóch punktów do lidera, którym sensacyjnie jest Wisła Płock. Białostoczanie są na dobrej drodze do zdobycia miejsca w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Wiosną nie zagrają na pewno w Pucharze Polski, odpadli w 1/8 finału.