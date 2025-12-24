Będzie głośno o tym, co napisał Grosicki w Wigilię. "Nie można już tego cofnąć"

Kamil Grosicki wracał do Pogoni Szczecin by poprowadzić Portowców do zdobycia pierwszego w historii klubu trofeum. Na razie misja ta się nie powodzi. Pogoń odpadła już z Pucharu Polski, a w Ekstraklasie zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w lidze.
Umowa "Grosika" wygasa za pół roku, ale wokół jej przedłużenia narastają spory. Kilka dni temu właściciel Pogoni, Alex Haditaghi, ujawnił żądania finansowe 37-latka. "Prosi o nowy, dwuletni kontrakt, ze znaczącą podwyżką zarobków do 250 tysięcy złotych miesięcznie. Plus dwa miliony złotych bonusu za podpis. Nie zgadzam się na te warunki" - napisał na Twitterze.
Sytuacja Grosickiego stała się jeszcze bardziej skomplikowana, gdy pojawiły się plotki o zainteresowaniu ze strony Widzewa. Dzisiaj przekazaliśmy, że może dojść do hitowej transakcji. W jej ramach Grosicki trafiłby do Łodzi, a w drugą stronę powędrowałby... Mariusz Fornalczyk. Młody skrzydłowy został ściągnięty przez Widzew z Korony za półtora miliona euro.
Sprawę mogłoby rozjaśnić poznanie stanowiska Grosickiego. W wigilijny wieczór, kiedy wielu zasiadało już do uroczystej kolacji, 37-latek zabrał głos, publikując oświadczenie na swoim profilu na Facebooku. "Wiele ostatnio dzieje się w przedmiocie mojego kontraktu z klubem. W mediach pojawiły się informacje podane przez kierownictwo klubu - informacje które w mojej ocenie nigdy nie powinny wyjść poza klubowe gabinety, a przynajmniej nie w taki sposób. Nie można już tego cofnąć" - czytamy.
"Wy - kibice Pogoni - zasługujecie na to, by zapoznać się z szerszą perspektywą i moimi spojrzeniem na całą sprawę. Dla mnie rodzina jest najważniejsza. Dlatego nie mógłbym podejmować jakichkolwiek działań w czasie świąt Bożego Narodzenia. To czas radości i spokoju, który pewnie po moim oświadczeniu zostałby zburzony" - napisał Grosicki na Facebooku.
"Wiecie, jaki jest Kamil Grosicki - to dla Waszego uznania codziennie oddaję temu Klubowi serce, cząstkę siebie. Dlatego też nie uważam za właściwe podejmowania niejasnych działań, których celem jest zmiana mojego wizerunku - wizerunku, na który ciężko pracowałem przez całą swoją karierę. Wkrótce odniosę się do całej sprawy" - zapowiedział. Na koniec wybitny reprezentant Polski złożył życzenia radosnych, rodzinnych, spokojnych oraz wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Kamil Grosicki jest wychowankiem Pogoni Szczecin. Grał również w Legii, Sionie, Jagiellonii, Sivassporze, Stade Rennais, Hull oraz West Bromwich Albion. Od powrotu do Pogoni cztery i pół roku temu, rozegrał w jej barwach 169 meczów, strzelając 55 bramek i zaliczając 53 asysty. Stukrotnie wystąpił w reprezentacji Polski.