Przełomowe wieści ws. stadionu za blisko 450 mln zł! "Perełka na skalę Europy"

Od momentu awansu do Ekstraklasy przez Raków Częstochowa regularnie wraca temat budowy nowego stadionu. Aktualny obiekt, który znajduje się przy ul. Limanowskiego 83, ma zaledwie 5,5 tys. pojemności. Przez to Raków musi grać domowe mecze w fazie ligowej Ligi Konferencji na obiekcie w Sosnowcu. -Stadion przy Limanowskiego na pewno nie będzie rozbudowany do takiego poziomu, który gwarantowałby granie w Europie, ze względów konstrukcyjnych tego obiektu - tłumaczył Piotr Obidziński, prezes Rakowa. Czy wkrótce powstanie nowy stadion w Częstochowie?

Przełom ws. nowego stadionu Rakowa. Miasto wygrało licytacje komornicze

Kamil Głębocki z "Na Wylot" poinformował na portalu X, że władze Częstochowy wygrały licytację komorniczą na tereny Elanexu. "To kluczowa informacja w kontekście budowy stadionu dla Rakowa" - napisał dziennikarz. "Czekamy na kolejne kroki" - dodał Wojciech Cygan, przewodniczący Rady Nadzorczej.

Jak czytamy na stronie czestochowa.naszemiasto.pl, władze miasta wygrały dwie licytacje komornicze. Pierwsza nieruchomość była wyceniona na 19 mln 221 tys. złotych, a druga na 10 mln 535 tys. złotych. Warto zaznaczyć, że w czerwcu br. cały kompleks Elanexu był wpisany do rejestru zabytków decyzją Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, ale dzięki skardze Funduszu Świadczeń Gwarantowanych udało się doprowadzić do licytacji.

Wygranie obu licytacji przez władze Częstochowy to jeden z wielu kroków, który doprowadzi do budowy nowego stadionu dla Rakowa. Jak pisze częstochowski oddział "Gazety Wyborczej", obszar Elanexu składa się z kilkudziesięciu działek i blisko 50 budynków.

Tyle ma kosztować nowy stadion dla Rakowa. "Perełka na skalę Europy"

W ostatnich miesiącach pojawiały się wizualizacje projektu nowego stadionu Rakowa. Miałby on pomieścić około 15 tys. osób, a łączny koszt budowy wycenia się na blisko 450 mln złotych. Stadion ma mieć swoją "strefę komercyjną", tzn. sklepy czy powierzchnie do wynajęcia.

- To może być perełka na skalę Europy, a więc odrestaurowany kwartał ze stadionem w takim stylu, jak warszawska Elektrownia Powiśle czy łódzka Manufaktura. Największą niewiadomą jest czas, jaki będziemy potrzebować, ale na pewno jest to perspektywa wieloletnia. Miasto zabezpieczyło w końcu środki na zakup terenów Elanexu. Jeżeli nabędzie nieruchomość, pozostanie już kwestia zbudowania modelu finansowania tej inwestycji - mówi Obidziński.