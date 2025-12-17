FIFA ogłosiła. Oto miejsce Ewy Pajor w plebiscycie na piłkarkę roku

We wtorek odbyła się kolejna edycja plebiscytu FIFA The Best. Najlepszym piłkarzem wśród mężczyzn - za okres od 11 sierpnia 2024 do 2 sierpnia 2025 r. - był Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain, który zdobył 50 punktów i zdecydowanie wyprzedził Lamine'a Yamala (FC Barcelona) czy Kyliana Mbappe (Real Madryt). Warto dodać, że dwukrotnie ten plebiscyt wygrywał Robert Lewandowski. Wśród pań najlepsza okazała się Aitana Bonmati, która wyprzedziła w plebiscycie Marionę Caldentey (Arsenal) oraz Alexię Putellas (Barcelona).

Oto wynik Pajor w FIFA The Best. Tak głosowała napastniczka Barcelony

Ewa Pajor była jedną z 22 zawodniczek, która otrzymała nominację do nagrody dla najlepszej piłkarki w wymienionym okresie. Ostatecznie Pajor zajęła 15. miejsce w tym plebiscycie, zdobywając jeden punkt. Na tzw. scoring points składają się głosy kapitan drużyny, selekcjonera (bądź selekcjonerki), dziennikarzy oraz kibiców. Po zliczeniu wszystkich głosów Pajor uplasowała się na jedenastym miejscu, więc dlatego otrzymała jeden punkt.

Jak głosowała sama Pajor? Wśród piłkarek wybrała kolejno Alexię Putellas, Aitanę Bonmati oraz Patri Guijarro, a więc swoje klubowe koleżanki z Barcelony.

Pajor została doceniona w czołowej trójce przez kapitanki z kadry Albanii, Armenii, Kajmanów, Malty, Mjanmy, Holandii, Portugalii, Rosji, Saint Lucii oraz Togo.

Wśród trenerów głos na Pajor oddali selekcjonerzy Albanii, Argentyny, Armenii, Australii, Białorusi, Bhutanu, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Danii, Dominiki, El Salvador, Finlandii, Grecji, Kazachstanu, Kenii, Korei Południowej, Mongolii, Rumunii, Słowenii, Saint Lucii i Szwecji.

U dziennikarzy (bądź przedstawicieli mediów) Pajor znalazła docenienie w Argentynie, Białorusi, Bhutanie, Nepalu, Polsce (Hanna Urbaniak) oraz Tunezji.

Do tej pory Pajor zagrała 18 meczów w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach w barwach żeńskiej drużyny Barcelony, w których strzeliła 17 goli i zanotowała trzy asysty.