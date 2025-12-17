Wszystko jasne! Media: Oto szczegóły kontraktu Papszuna z Legią

Informacja o tym, że Papszun zostanie trenerem Legii Warszawa, wywołała szok w polskim środowisku piłkarskim. Mówimy w końcu o człowieku, który stał się ikoną Rakowa Częstochowa - najpierw awansował z tym klubem do Ekstraklasy, a kilka lat później zdobył z nim mistrzostwo. Tymczasem okazało się, że jego pragnieniem jest praca w szeregach swojego dotychczasowego rywala.

Tak ma wyglądać kontrakt Marka Papszuna w Legii Warszawa

Choć początkowo wydawało się, że Papszun trafi do stolicy już na początku grudnia, to negocjacje między stronami znacznie się przedłużały. Teraz już wiemy, że Legia Warszawa będzie miała swojego upragnionego szkoleniowca dopiero w styczniu. W ostatnich meczach, po zwolnieniu Edwarda Iordanescu, prowadził ją tymczasowo Hiszpan Inaki Astiz. Z wręcz koszmarnym skutkiem - stołeczny zespół ostatni meczu wygrał jeszcze w październiku i ma serię 11 meczów bez zwycięstwa.

Tomasz Włodarczyk przekazał jednak wieści, które powinny uspokoić kibiców Legii. Papszun ma wkrótce podpisać z klubem Dariusza Mioduskiego 2,5 letni kontrakt, obowiązujący do czerwca 2028 roku.

"Gdy Legia otrzyma niezbędne dokumenty od Rakowa, formalną zgodę na odejście Papszuna, trener zostanie zaprezentowany w stolicy. Na razie nie ma jeszcze terminu prezentacji czy konferencji. [...] Klub czekają głębokie zmiany - w sztabie szkoleniowym, w drużynie i prawdopodobnie także na stanowiskach zarządzających. O wielu będzie decydował z biegiem czasu i poznawania klubu sam Papszun" - czytamy na portalu "Meczyków".

Legia Warszawa kolejny mecz rozegra w czwartek, 18 grudnia. Jej rywalem w Lidze Konferencji będzie Lincoln Red Imps.