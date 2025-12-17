Ależ wieści! Żona legendy dołączyła do partii politycznej. "To mój dom"

Thomas Mueller przez 25 lat występował w barwach Bayernu Monachium. Najpierw grał dla jego młodzieżowych drużyn, a później dla pierwszego zespołu. Praktycznie całe życie spędził w Niemczech. Dzielił je z małżonką Lisą Mueller. Od sierpnia tego roku para musi mierzyć się ze związkiem na odległość. Piłkarz dołączył bowiem do kanadyjskiego Vancouver Whitecaps FC i stał się jedną z gwiazd. Zdobył dziewięć bramek i cztery asysty w 13 spotkaniach, prowadząc drużynę aż do finału MLS. Jego żona pozostała w ojczyźnie, gdzie zdecydowała się na odważny krok.

Lisa Mueller zajęła się polityką. Oto nowa członkini partii CSU

Lisa Mueller uwielbia jeździć konno. Ba, często bierze udział w zawodach i to z sukcesami. Ostatnio poświęciła się jednak innej profesji. Wkroczyła w świat... polityki. Jak donosi welt.de, Niemka ukończyła staż w Bawarskim Parlamencie Krajowym. - Jestem bardzo zadowolona z tego kroku. Zdobyłam wiele ciekawych wrażeń oraz doświadczeń. Wszystko to utwierdziło mnie w przekonaniu, że podjęłam dobrą decyzję - mówiła.

I na tym jej przygoda z polityką się nie zakończyła. Kobieta dołączyła do partii. Mowa o Unii Chrześcijańsko-Społecznej w Bawarii (CSU). - To mój polityczny dom - deklarowała.- Sądzę, że czasami jesteśmy zbyt nieśmiałe, ale wierzę, że więcej kobiet z pewnością przyniosłoby korzyści polityce - dodawała. Jak na razie o żaden urząd ani mandat walczyć nie zamierza.

Kryzys w małżeństwie Muellerów minął?

Lisa Mueller postawiła więc na rozwój zawodowy, ale ważne jest dla niej również życie rodzinne. Z piłkarzem pozostaje w związku małżeńskim już od 2009 roku. W ubiegłym roku media donosiły o poważnym kryzysie w ich relacji. Para przestała się wzajemnie obserwować na Instagramie, co kobieta skomentowała dość tajemniczo. - Nie jestem ani jego dodatkiem, ani jego torebką - miała powiedzieć. Ostatecznie do rozstania nie doszło, a przynajmniej małżeństwo nie poinformowało o tym publicznie.