Ta decyzja Trumpa będzie miała ogromne konsekwencje. Kolejne zakazy

Mistrzostwa świata 2026 zbliżają się wielkimi krokami. Zostaną rozegrane w aż trzech państwach - Kanadzie, USA i Meksyku. Wkrótce odbędą się baraże i poznamy ostatnich uczestników imprezy. O bilet powalczy m.in. reprezentacja Polski. Jeśli pokona Albanię, a następnie wygranego starcia Ukraina - Szwecja, to wyjedzie za ocean. Będą to mogli zrobić również nasi kibice. Jednak fani z niektórych krajów takiego przywileju mieć nie będą.

Donald Trump wydał kolejne zakazy. To już 20 państw

Już pod koniec listopada pojawiła się informacja, że m.in. kibice z Haiti nie będą mogli wjechać na teren USA, mimo że ich drużyna wystąpi na mundialu. Powód? "Proklamacja prezydencka zabrania wjazdu do Stanów Zjednoczonych osobom z 19 krajów, a jednocześnie przewiduje wyjątki dla zawodników i ich rodzin, trenerów i personelu pomocniczego, umożliwiające im udział w ważnych wydarzeniach sportowych. Departament Stanu potwierdził jednak w piątek POLITICO, że ten wyjątek nie będzie dotyczył haitańskich kibiców ani widzów" - pisała redakcja politico.com.

Na tym zakazy Trumpa i jego administracji się nie zakończyły. Obostrzeniami objęto kolejne nacje, a konkretnie siedem krajów, o czym donosi BBC. To Burkina Faso, Mali, Laos, Niger, Sierra Leone, Sudan Południowy i Syria. Mówi się też o Palestynie. Te kraje mają być objęte całkowitym zakazem wjazdu, od których będzie obowiązywało tylko kilka odstępstw. Postanowienie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2026.

Kraje objęte całkowitym zakazem wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych: Afganistan, Burkina Faso, Birma, Czad, Gwinea Równikowa, Erytrea, Haiti, Iran, Laos, Libia, Mali, Niger, Republika Konga, Sierra Leone, Somali, Sudan Południowy, Sudan, Syria, Jemen, a także Autonomia Palestyńska.

Kraje objęte częściowym zakazem wyjazdu na teren Stanów Zjednoczonych: Angola, Antigua i Barbuda, Benin, Burundi, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kuba, Dominika, Gabon, Gambia, Malawi, Mauretania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Togo, Tonga, Wenezuela, Zambia oraz Zimbabwe. BBC pisze również o przypadku szczególnym, który dotyczy Turkmenistanu. Tutaj nadal są ograniczenia, ale nie ma ich, jeśli ktoś posiada wizę nieimigracyjną.

Trump chce zwiększyć poziom bezpieczeństwa w USA

Dlaczego Trump postępuje w taki sposób? Dlaczego akurat te kraje otrzymały zakaz? "Prezydent USA zakomunikował, że rozszerzenie zakazu podróży było konieczne z powodu tego, co jego administracja określiła jako 'niepowodzenia systemów kontroli i weryfikacji za granicą'. O co dokładnie chodzi? O wysoki wskaźnik przekroczenia terminu ważności wizy, niewiarygodne rejestry cywilne, korupcję, działalność terrorystyczną i brak współpracy w zakresie przyjmowania deportowanych obywateli" - czytamy.

Mistrzostwa świata w piłce nożnej mężczyzn rozpoczną się 11 czerwca. Na inaugurację Meksyk zagra z RPA. Wielki finał zaplanowano na 19 lipca.