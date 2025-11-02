Sensacja w meczu Lecha w Poznaniu! Zaczęło się od 0:2

Piłkarze Lecha Poznań chcieli przełamać fatalną serię meczów ligowych przed własną publicznością. Nie wygrali bowiem aż trzech z rzędu (porażka z Zagłębiem Lubin 1:2 i remisy 2:2 z Jagiellonią Białystok oraz Pogonią Szczecin).

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o Krychowiaku: To był prawdziwy lider, nigdy nie narzekał

Fatalny początek Lecha i wielki pościg za Motorem

Po zaledwie 20 minutach na Bułgarskiej zapanowała konsternacja. Mistrzowie Polski przegrywali bowiem z Motorem Lublin 0:2. Najpierw w dziewiątej minucie goście zagrali zespołową akcję, piłkę na lewej stronie pola karnego dostał Fabio Ronaldo, podał wzdłuż pola karnego, a Joel Pereira próbując zablokować piłkę, skierował ją nieszczęśliwie do własnej bramki.

W 20. minucie Ivo Rodrigues kapitalnie ze swojej połowy, atakowany przez rywala, dośrodkował do Fabio Ronaldo, ten wykorzystał złe ustawienie obrony Lecha, ruszył na bramkę Bartosza Mrozka, wbiegł w pole karne i strzelił skutecznie z 10 metrów obok bezradnego golkipera mistrzów Polski.

Lech pokazał charakter, uporządkował grę i jeszcze do przerwy potrafił wyrównać. W 25. minucie pięknym strzałem z 20 metrów w okienko popisał się Luis Palma.

W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Sergi Samper źle wybił piłkę głową we własnym polu karnym, wprost do Pereiry, który strzałem z woleja z ośmiu metrów w długi róg zdobył wyrównującego gola.

- Brawa dla Lecha. Nie sądziłem, że będzie umieć wyrównać jeszcze przed przerwą. Pokazał charakter - mówił komentator Canal+Sport.

Poznaniacy od początku drugiej połowy ruszyli do huraganowych ataków i dominowali. Kilka razy zakotłowało się w polu karnym gości, ale mistrzom Polski brakowało skuteczności i większego spokoju w polu karnym. Potem grali już zdecydowanie słabiej, atakowali, ale robili to chaotycznie, mieli sporo strat. W tej części praktycznie nie stworzyli 100 proc. okazji. Poznaniacy oddali 18 strzałów, ale tylko trzy celne! (rywale odpowiednio 8 strzałów i 2 celne). W efekcie gospodarze tylko sensacyjnie zremisowali 2:2.

Zobacz także: Moder "przemówił" ws. kontuzji. Nie potrzebował słów. Serce się kraje

Lech Poznań w następnej kolejce zagra na wyjeździe z Arką Gdynia (9 listopada, godz. 20.15.), a Motor Lublin podejmie Wisłę Płock (8 listopada, godz. 17.30).

W innym niedzielnym meczu Górnik Zabrze rozbił Arkę Gdynia 5:1 (1:0).

Lech Poznań - Motor Lublin 2:2 (2:2)