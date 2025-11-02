Wichniarek wskazał Legii trenera. Można się złapać za głowę

31 października stało się to, co od dłuższego czasu wydawało się nieuniknione. Pracę w Legii Warszawa stracił Edward Iordanescu. Była to reakcja na odpadnięcie z Pucharu Polski, ale można było mieć znaczące pretensje do postawy podopiecznych Rumuna w lidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Iordanescu zwolniony! Wilkowicz: Zawdzięczamy mu niewiele. Był niepodrabialny

Niemal natychmiastowo ruszyła giełda nazwisk trenerów, którzy mieliby przejąć schedę po Iordanescu. Wśród wymienionych szkoleniowców znajdują się między innymi Gabriele Cioffi, Nenad Bjelica, Joao Henriques czy Inaki Astiz. Z zewnątrz jednak słychać głosy, że objęcie Legii to zadanie dla trenera niezwykle zdesperowanego.

Swoją opinią na łamach Kanału Sportowego podzielił się Artur Wichniarek - Jest młody, polski trener, który z klubem, z którym Legia odpadła z Pucharu Polski, szedł w odpowiednim kierunku. Jest to Robert Kolendowicz. Z tego co wiem, Michał Żewłakow już jakiś czas temu chciał go do Legii ściągnąć. Kolejna kombinacja z zagranicznymi trenerami... Po co? Dlaczego? Legia to jest polski klub, niech będzie polski trener. Nawet jeżeli jest młody, może niedoświadczony... Dajmy mu szansę. - stwierdził.

Kolendowicz trenerem Legii? Wichniarek jest na tak!

Robert Kolendowicz przejął Pogoń po kilku kolejkach sezonu 2024/25, gdy zwolniony został Jens Gustafsson. To była jego pierwsza posada w roli trenera. Pod jego wodzą Pogoń zajęła 4. miejsce w lidze i przegrała w finale Pucharu Polski. Po nieudanym początku bieżącego sezonu zastąpił go Thomas Thomasberg.

Wichniarek rozwinął swoją myśl tymi słowami - To jest facet, który chce grać ofensywnie, ładnie, wysokim pressingiem... To wszystko wychodziło moim zdaniem bardzo dobrze, był na bardzo dobrej drodze, by z Pogonią odnosić sukcesy. Jeżeli mówimy o zmianie trenera, to musi być facet, który spojrzy na to, jakich ma piłkarzy, dobierze pod nich taktykę, żeby wyciągnąć z nich potencjał, który w nich tkwi. A jest tego potencjału w szatni Legii bardzo dużo.

Po zwolnieniu Edwarda Iordanescu tymczasowym trenerem Legii został asystent Inaki Astiz. Hiszpan poprowadzi stołeczną drużynę w spotkaniu z Widzewem Łódź. Mecz rozpocznie się w niedzielę, 2 listopada o 20:15. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.