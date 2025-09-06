Legia sprzedała piłkarza, za którego zapłaciła ponad milion euro

Ilja Szkurin w sezonie 2023/24 strzelił aż 16 bramek w Ekstraklasie dla Stali Mielec - biorąc pod uwagę, że mielczanie byli kandydatami do spadku, to był to fantastyczny rezultat. Ale Legia Szkurina ściągnęła w połowie poprzedniego sezonu - Białorusin miał wtedy w lidze pięć trafień. I w Legii ten bilans znacząco się nie poprawił, bo Szkurin do końca sezonu zdobył tylko dwa gole w Ekstraklasie.

Szkurin odchodzi z Legii. Podpisał umowę z GKS-em Katowice

Słabo jak na zawodnika, za którego - według różnych informacji - wydano od 1,2 do 1,5 mln euro. Szkurin wydatnie pomógł Legii jedynie w Pucharze Polski - zdobył gola w wygranym 4:3 finale z Pogonią Szczecin. W obecnym sezonie Białorusin się nie poprawił - w dziewięciu meczach strzelił tylko jedną bramkę - choć znów trzeba mu oddać, że było to ważne trafienie, bo na wagę zwycięstwa w Superpucharze Polski. Pod koniec okna transferowego stało się jednak jasne, że w Legii napastnik będzie miał problemy z regularną grą.

W sobotę wieczorem już oficjalnie ogłoszono, że Szkurin przeniesie się do GKS-u Katowice. Białorusin podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia. Jak informuje Tomasz Włodarczyk, katowiczanie zapłacili za Szkurina tylko 400 tysięcy euro. Dodatkowo Legia zagwarantowała sobie 30 procent kwoty z kolejnego transferu. Okazuje się też, że ta transakcja wywołała prawdziwy efekt domina. Z wypożyczenia do GKS-u Katowice ma zostać cofnięty Aleksander Buksa z Górnika Zabrze. Młodzieżowy reprezentant Polski ma trafić do pierwszoligowej Polonii Warszawa.

GKS Katowice nie zaczął najlepiej obecnego sezonu. W siedmiu meczach katowiczanie zdobyli tylko siedem punktów. Kolejny mecz podopieczni trenera Góraka zagrają w piątek 12 września - ich rywalem będzie Lechia Gdańsk, obecnie ostatnia drużyna w Ekstraklasie.