Boruc pokazał, co myśli o działaniach Izraela. Wymowny gest

Artur Boruc ma wśród kibiców Celticu status idola. Nic dziwnego, że jest traktowany jako ikona tego klubu, ponieważ w Glasgow prezentował kapitalną formę. W sobotę 45-latek miał okazję wziąć udział w ważnym wydarzeniu. Chodzi o mecz legend.

Boruc wspiera Palestynę

Po spotkaniu na Old Trafford z poprzedniego roku tym razem legendy Manchesteru United i Celticu spotkały się w Glasgow. Ponownie to szkocki zespół zwyciężył. Po regulaminowym czasie gry na tablicy świetlnej widniał rezultat 2:2, a w rzutach karnych Celtic zwyciężył 4:3.

Boruc tuż po zakończeniu spotkania zdecydował się na ważny gest. Kiedy zdjął bluzę meczową, to pod nią miał założoną czarną koszulkę z napisem "Palestine". To okazanie wsparcia dla Palestyńczyków. Obywatele tego kraju są mordowani przez Izrael w Strefie Gazy.

Coraz więcej mówi się o terrorze, jaki stosują Izraelczycy. Pogłębia się też kryzys humanitarny. Zwracają na to uwagę organizacje humanitarne. Cóż jednak z tego, skoro Izrael nie zamierza przestawać atakować cywili. Strefa Gazy jest niszczona każdego dnia i niestety nie widać żadnych oznak tego, by koszmar miał się zakończyć.

Palestyńczycy doceniają małe gesty

Izraelczycy wciąż nie są wykluczeni z udziału w międzynarodowych zawodach sportowych. Kluby piłkarskie mogą występować w europejskich pucharach. Izrael jest inaczej traktowany niż Rosja po ataku na Ukrainę, co dziwi niektórych ekspertów.

Palestyńczycy natomiast doceniają Boruca za jego gest. Widać to w mediach społecznościowych, gdzie legenda polskiej piłki zbiera pochwały.

