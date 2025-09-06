"Promocja" dla Legii. Wszystko wyszło na jaw

Legia Warszawa przeprowadziła w tym okienku transferową prawdziwą ofensywę. Do klubu trafili piłkarze dobrze znani polskim kibicom. Wśród nich są przede wszystkim reprezentanci kraju - Kamil Piątkowski, Kacper Urbański, czy też Damian Szymański. W przypadku ostatniego z wymienionych zawodników negocjacje pomiędzy Legią, a jego poprzednim klubem (AEK-iem Ateny) trwały bardzo długo.

"Promocja" dla Legii. To już pewne

Środkowy pomocnik występował w zespole z Grecji od 2020 roku. AEK nie chciał rozstawać się z Polakiem, więc tym samym Legia wcale nie miała łatwego zadania, by go pozyskać. Działacze klubu z Aten nie zamierzali rozwiązać kontraktu z Szymańskim i puszczać go za darmo. Wydawało się, że Legia będzie musiała uiścić opłatę za 30-latka. Mówiło się o kwocie 1,2 mln euro.

Ostatecznie, jak poinformował Marcin Szymczyk z portalu Legia.net, Wojskowi przeprowadzili transfer bez kwoty odstępnego. Przy tylu wzmocnieniach dokonanych w ostatnim czasie brak przymusu zapłaty za Szymańskiego ucieszył przedstawicieli stołecznego klubu.

Szymański wrócił po wojażach

Poza pięcioletnim pobytem w AEK-u Ateny niedawno sprowadzony przez Legię gracz występował również przez krótki okres w Achmacie Groznym. Wcześniej reprezentował m.in. Wisłę Płock i Jagiellonię Białystok. W przeszłości zagrał w 18 meczach w narodowych barwach, strzelając dwa gole.

Jeśli chodzi o występy w Legii, to pojawiał się na boisku w trzech spotkaniach. Wywalczył z klubem awans do fazy ligowej Ligi Konferencji.

- Przez sześć lat doświadczałem uczucia, gdy grasz o najwyższe cele. Zmierzyłem się z tą presją i dalej mam głód wygrywania. Dlatego przychodzę do Legii. Nadal czuję się głodny zwycięstw i realizacji celów, których klub oraz kibice od nas oczekują - mówił Szymański tuż po przyjściu do Legii.

