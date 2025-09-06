Mbappe szczerze po meczu w Polsce. "To była głupota"

Gol na 2:0 przeciwko Ukrainie był 51 trafieniem Kyliana Mbappe w reprezentacji Francji. Najlepszym strzelcem w historii francuskiej kadry jest obecnie Olivier Giroud. Piłkarz LOSC Lille w 137 meczach zdobył 57 goli. Mbappe jest więc już bardzo blisko i niewykluczone, że jeszcze podczas trwających eliminacji pobije ten rekord.

Mbappe szczerze po meczu z Ukrainą. "To była głupota"

W samej końcówce spotkania z Ukrainą Kylian Mbappe był zresztą bardzo blisko drugiego trafienia. W 90. minucie znalazł się w sytuacji sam na sam z Anatolijem Trubinem. Tylko że gwiazdor Realu zdecydował się na próbę przelobowania bramkarza. Wyszło słabo, uderzenie było zdecydowanie za lekkie i Trubin złapał piłkę w ręce.

Po zakończeniu spotkania Mbappe odniósł się do tej sytuacji. - Chciwość? To była głównie głupota. To było głupie. Tego rodzaju decyzja jest fantastyczna, jeżeli wyjdzie, ale jeśli się nie uda, to szybko staje się głupotą. Następnym razem muszę to albo trafić, albo w ogóle nie próbować - powiedział w rozmowie z dziennikarzami, cytowany przez portal rmcsport.bfmtv.com.

- Rekord jest coraz bliżej, ale o nim nie myślę. Nie wiem, czy to z tego powodu, że myślę, że mogę go pobić, czy dlatego że są ważniejsze rzeczy. Ale prawdą jest, że zostanie najlepszym strzelcem w historii francuskiej drużyny narodowej, byłoby nie lada osiągnięciem - przyznał.

Reprezentacja Francji już 9 września zagra z Islandią. W grupie eliminacyjnej Francuzi mają jeszcze Azerbejdżan. Drużyna, której trenerem jest Fernando Santos powinna dać Kylianowi Mbappe kilka dobrych okazji do strzelenia gola. W piątek Azerowie przegrali z Islandią aż 0:5 i wszystko wskazuje na to, że wkrótce były selekcjoner reprezentacji Polski pożegna się z posadą - według mediów Santos ma otrzymać aż 2 miliony euro odszkodowania.