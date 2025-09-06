Ronaldo jest niesamowity! Ależ wyczyn Portugalczyka

Portugalia jest jednym z tych zespołów, który dopiero zaczyna eliminacje do przyszłorocznego mundialu. W swojej grupie zespół Roberto Martineza ma Irlandię, Węgry oraz Armenię. Portugalczycy są zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca w grupie.

Łatwo i przyjemnie. Portugalia zaczyna eliminacje od zwycięstwa. Piękny gol Ronaldo

W pierwszym meczu eliminacyjnym Portugalczykom trafił się najmniej wymagający z trzech rywali. Armenia od samego początku nie miała najmniejszych szans - już w 10. minucie padł pierwszy gol dla Portugalii. Joao Felix wykorzystał dośrodkowanie od Joao Cancelo. W 21. minucie było już 2:0. Portugalczycy znów przedarli się przez obronę Armenii za pomocą wrzutki, tym razem piłkę do siatki wbił Cristiano Ronaldo.

Armenia mogła się bronić całym zespołem, ale Portugalczycy i tak mieli ogromną swobodę w polu karnym. W 32. minucie ładnego gola z okolic jedenastego metra zdobył Joao Cancelo. Do przerwy wynik już się nie zmienił.

Druga połowa zaczęła się od kolejnej bramki dla Portugalii. Przepięknym uderzeniem z dystansu popisał się Cristiano Ronaldo, któremu radości z bramki nie mogli zabrać nawet wygwizdujący go Ormianie.

To był 140 gol Cristiano Ronaldo w drużynie narodowej. Portugalczyk jest najlepszym reprezentacyjnym strzelcem w historii piłki nożnej. Drugi pod tym względem Leo Messi zdobył 114 bramek.

Jednocześnie to trafienie kapitana reprezentacji Portugalii sprawiło, że jest o jednego gola lepszy od Argentyńczyka w liczbie bramek zdobytych w eliminacjach do mistrzostw świata - Ronaldo ma 37 takich goli. Rekordzistą jest Carlos Ruiz z 39 trafieniami.

W 61. minucie Portugalia zdobyła piątego gola, jego autorem był Joao Felix, który wykorzystał nieudolną interwencję obrońcy reprezentacji Armenii. Więcej bramek w tym spotkaniu już nie padło. Wynika to głównie z tego, że Portugalia znacząco zwolniła grę. To jednak nic dziwnego. Już 9 września podopiecznych Roberto Martineza czeka kolejny mecz. Tego dnia zagrają na wyjeździe ze zdecydowanie lepszą od Armenii reprezentacją Węgier.