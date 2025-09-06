W PSG są wściekli po meczu we Wrocławiu

Francuzi byli zdecydowanie lepsi od Ukraińców i bez większego problemu wygrali 2:0. Największe problemy goście mieli w drugiej połowie, gdy dwukrotnie byli blisko stracenia bramki na 1:1. Mecz ostatecznie zamknął Kylian Mbappe, który w 82. minucie strzelił bramkę na 2:0.

W PSG wściekli na sztab reprezentacji Francji. Poważna kontuzja Dembele

Dosłownie chwilę przed tym golem boisko z powodu kontuzji musiał opuścić Ousmane Dembele. Piłkarz PSG pojawił się na murawie po przewie, zmienił Desire Doue - swojego klubowego kolegę - który również doznał urazu. Teraz okazuje się, że sztab reprezentacji Francji podjął tę decyzję wbrew zaleceniom PSG. Nie jest więc zaskoczeniem, że mistrzowie Francji są wściekli na sztab drużyny narodowej.

"Według naszych informacji paryski klub jest wściekły, bo ostrzegał sztab medyczny kadry, że Ousmane Dembele nie powinien grać jeszcze przed startem zgrupowania. W Paryżu wierzyli, że ryzyko kontuzji jest bardzo wysokie. Reprezentacyjni lekarze zignorowali te ostrzeżenia" - informuje portal rmcsport.bfmtv.com.

Na pomeczowej konferencji prasowej Didier Deschamps zarzekał się, że nie wystawiłby Dembele, gdyby ten nie był zdrowy.

Teraz okazuje się, że uraz zawodnika PSG jest dość poważny. "Ousmane Dembele wypadł z gry na sześć tygodni z powodu kontuzji mięśniowej" - przekazał Fabrizio Romano.

Tak długi uraz oznacza, że Ousmane Dembele nie zagra m.in. w meczach Ligi Mistrzów z Atalantą (17.09) oraz FC Barceloną (01.10). Kontuzja Desire'a Doue'a jest mniej poważna, ale drugi z zawodników PSG również wypadnie z gry na przynajmniej 3-4 tygodnie - jest więc przynajmniej szansa, że dojdzie do siebie na mecz z drużyną Hansiego Flicka. Jednocześnie "Le Parisien" sugeruje, żeby raczej nie nastawiać się na taki scenariusz.

To komplikuje plany Luisa Enrique, u którego Doue i Dembele pełnią ważne role w pierwszym składzie. Kontuzje nie pomagają też Deschampsowi, ale reprezentacja Francji nawet bez tych piłkarzy będzie zdecydowanym faworytem w domowym meczu eliminacyjnym z Islandią (09.09).