Co za sensacja w Częstochowie. Zadecydował kuriozalny gol

O tym jak fatalne widowisko zobaczyliśmy do przerwy, najlepiej świadczą statystyki. Kibice zobaczyli wtedy tylko jeden celny strzał - w wykonaniu Rakowa Częstochowa. Piłkarze Cracovii niemal całkowicie odpuścili atakowanie w pierwszej połowie. Grali głęboko i nie podejmowali żadnego ryzyka. Ich jedyna próba uderzenia została wyceniona na... 0,00 xG. Widać było, że na teren Rakowa podopieczni Dawida Kroczka przyjechali przede wszystkim po punkt.

Sensacja w Częstochowie. Cracovia nic nie grała. Na Raków wystarczyło jedno dośrodkowanie

Dopiero na początku drugiej połowy piłkarze Cracovii postanowili przejść do ofensywy. To mogło być zaskoczeniem dla zawodników Marka Papszuna. Chwilę po wznowieniu gry goście oddali pierwszy celny strzał - szczęścia próbował Otar Kakabadze. Reprezentant Gruzji wywalczył rzut rożny. Tyle piłkarzom Cracovii wystarczyło. Amir Al-Ammari rozegrał krótko piłkę z Mikkelem Maigaardem, który zdecydował się na dośrodkowanie. Piłka... trafiła do siatki, choć po drodze nikt jej nie dotknął. W ten dość kuriozalny sposób Duńczyk strzelił swojego pierwszego gola w barwach Cracovii.

Cracovia jest dla Rakowa bardzo niewygodnym rywalem. Od 2019 roku częstochowianie wygrali z tym zespołem tylko raz. Czterokrotnie mecze tych drużyn kończyły się remisem, pięć razy wygrywała Cracovia. Po bramce gości wiele wskazywało na to, że piłkarze Marka Papszuna kolejny raz nie znajdą metody na zespół z Krakowa.

Kolejne minuty tylko potęgowały to wrażenie. Gospodarze nie mieli pomysłu na poradzenie sobie z krakowskim murem obronnym. Jeżeli Raków już dochodził do strzałów, to nie stwarzał z nich większego zagrożenia.

Cracovii ostatecznie udało się powstrzymać napór zespołu gospodarzy i wygrała to spotkanie 1:0. Tym samym obie drużyny minęły się w tabeli. W kolejny poniedziałek Cracovia zagra u siebie z Widzewem Łódź. Za to podopiecznych Marka Papszuna czeka wyjazd na teren beniaminka - w sobotę 3 sierpnia ich rywalem będzie GKS Katowice. Atmosferę przed tym spotkaniem już teraz podgrzał trener gospodarzy. - To jest dla mnie bulwersujące - powiedział Rafał Górak, oceniając politykę Rakowa dotyczącą transferu Bartosza Nowaka.