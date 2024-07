Zawrzało przed meczem ekstraklasy. Uderzył w Raków. "To jest bulwersujące"

Gdy Raków Częstochowa zdobywał mistrzostwo Polski to Bartosz Nowak był jednym z najważniejszych zawodników drużyny Marka Papszuna. Pomocnik strzelił wtedy 11 goli i zanotował cztery asysty. Choć poprzedni sezon nie był dla Rakowa udany, to Nowak i tak dał radę dołożyć 11 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Taki piłkarz dla beniaminka to z miejsca jedna z największych gwiazd zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ceremonia otwarcia za długa? "W dobie smartfonów chcielibyśmy tiktokowe igrzyska"

Nowak nie zagra z Rakowem? Górak ma żal do niedawnego mistrza Polski

O zainteresowaniu katowiczan mówiło się długo, ale Nowak trafił do GKS-u dopiero 23 lipca. Zadebiutował już w pierwszym możliwym meczu - zagrał ponad godzinę ze Stalą Mielec. Podopieczni Rafała Góraka wygrali to spotkanie 1:0 i tym samym odnieśli pierwsze zwycięstwo w ekstraklasie od blisko 20 lat. W następnej kolejce GKS Katowice zagra z Rakowem Częstochowa. Zapytany o to spotkanie Nowak, w rozmowie z Canal+ powiedział, że nie będzie mógł zagrać. Wszystko przez dżentelmeńską umowę zawartą pomiędzy Rakowem i GKS-em Katowice.

Pytanie o to porozumienie dostał trener GKS-u Rafał Górak, który wziął udział w programie portalu Meczyki.pl. Szkoleniowiec był wyraźnie niezadowolony z postawy Rakowa. - Bartek jest dżentelmenem, więc o dżentelmeńskich kwestiach mówi. Natomiast jeżeli umowa jest dżentelmeńska, to dwie strony powinny się tak zachowywać. My na koniec dowiedzieliśmy się o kwocie, jaką będziemy musieli zapłacić Rakowowi, jeżeli Bartek Nowak zagra. To jest dla mnie bulwersujące. Zostawię to bez komentarza. To nie było dżentelmeńskie zachowanie - odpowiedział stanowczo Górak, uderzając w Raków. - Bartek z Rakowem może grać, ale to nie są banalne sprawy dla GKS-u Katowice - dodał.

Biorąc pod uwagę te słowa szkoleniowca, chyba nie ma co się spodziewać występu Bartosza Nowaka w najbliższym meczu ligowym. GKS Katowice zagra z Rakowem Częstochowa w sobotę 3 sierpnia o godzinie 14:45. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.