Media: Alarm dla Lewandowskiego. Flick "wymyślił" następcę

Od kilkunastu dni FC Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu ligi hiszpańskiej, już pod wodzą trenera Hansiego Flicka. Od 22 lipca br. z drużyną przygotowuje się Robert Lewandowski. Teraz Barcelona przebywa na Florydzie, gdzie zagra sparingi z Manchesterem City (31.07), Realem Madryt (04.08) oraz Milanem (07.08). Poza Lewandowskim Flick wśród środkowych napastników ma do dyspozycji Vitora Roque, 22-letniego Pau Victora oraz 16-letniego Toniego Fernandeza.

Flick ma jednak spore problemy, ponieważ ze względu na urazy czy udział na igrzyskach olimpijskich brakuje mu wielu zawodników. Problemy ze zdrowiem ma Ronald Araujo, Gavi, Pedri, Frenkie de Jong i Ansu Fati, a w kadrze Hiszpanii na igrzyskach gra m.in. Pau Cubarsi czy Fermin Lopez. Dodatkowo wciąż klub nie dokonał transferów. Z najnowszych informacji hiszpańskich mediów wynika, że Nico Williams może pozostać w Athletiku na kolejny sezon, więc nowym priorytetem władz będzie Dani Olmo z RB Lipsk.

W poprzednim sezonie, nie licząc Vitora Roque, Xavi wśród środkowych napastników do rywalizacji z Lewandowskim rozważał Joao Feliksa czy Ferrana Torresa. Kto będzie rywalem Lewandowskiego w autorskim pomyśle Flicka?

To będzie nowy rywal Lewandowskiego? Autorski pomysł Hansiego Flicka

Z informacji portalu relevo.com wynika, że w przyszłym sezonie w roli środkowego napastnika może grać Ansu Fati. "Trener testował go na pozycji, która nie jest mu całkowicie nieznana. Na jednym z nagrań opublikowanych przez klub bierze udział w sesji jeden na jednego, naciska bramkarza, a także wykonuje ćwiczenia na wykończenie" - czytamy w artykule. Hiszpańscy dziennikarze są przekonani, że kontuzja nie zamyka drzwi Fatiemu na grę w Barcelonie, choć na razie w klubie nie wykluczają żadnego scenariusza.

"Fati od początku miał czystą kartę i dobrze zaczął na początku projektu Flicka. Trener opracował dla niego konkretny plan, a nawet próbował go z dala od skrzydła. Jego uraz nie jest na tyle poważny, by martwić się w perspektywie średnioterminowej" - dodaje relevo.com. Hiszpanie zauważają, że Barcelona często eksponuje Fatiego w mediach społecznościowych, co ma na celu, by piłkarz czuł wsparcie i zaufanie ze strony sztabu szkoleniowego.

W poprzednim sezonie Fati był wypożyczony do Brighton, gdzie trenerem był Roberto De Zerbi. Tam Hiszpan zagrał w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. W samej Barcelonie Fati wystąpił w 112 spotkaniach, ale ze względu na liczne kontuzje nie zagrał w ponad 100 meczach, licząc rozgrywki klubowe oraz reprezentacyjne. Jego kontrakt w Barcelonie wygasa w czerwcu 2027 r.

Barcelona zainauguruje rozgrywki ligi hiszpańskiej wyjazdowym meczem z Valencią, który odbędzie się 17 sierpnia o godz. 21:30. Relacje tekstowe na żywo z meczów Barcelony z udziałem Roberta Lewandowskiego w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.