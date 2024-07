A jednak. Nagły zwrot ws. Świderskiego. Klamka zapadła

Karol Świderski niedawno wrócił do Charlotte FC z wypożyczenia w Hellasie Werona. Polak nie spisał się tam najlepiej, ale mimo to Włosi chcieli ściągnąć go ponownie. Teraz wydaje się jednak, że wycofali się już z tego pomysłu. Jak przekazał Florian Plettenberg, Hellas zdecydował się pozyskać innego napastnika, który jest bardzo zdeterminowany, by dołączyć do Serie A.

