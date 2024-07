Arsenal potwierdził transfer za 45 milionów. Fatalne wieści dla Kiwiora

Reprezentacja Włoch rozczarowała na Euro 2024. Odpadła w 1/8 finału po słabym meczu ze Szwajcarią, ale jedną z najjaśniejszych postaci, która z dobrej strony pokazała się na turnieju, był Riccardo Calafiori. Obrońca już wcześniej doskonale spisywał się w Bolonii - awansował z nią do Ligi Mistrzów. Nic dziwnego, że zainteresowanie zaczęły wykazywać możniejsze kluby.

Kiwior ma rywala. Gwiazda Euro już w Arsenalu

Jednym z nich był Arsenal, który od dawna miał Włocha na swoim radarze. O zainteresowaniu informowały największe media, a Fabrizio Romano donosił, że zawodnik wkrótce podpisze pięcioletni kontrakt. Tak się rzeczywiście stało. 22-latek w poniedziałek oficjalnie został ogłoszony jako nowy transfer londyńczyków. Zapłacili za niego aż 45 milionów euro.

Dla Calafioriego przenosiny do Anglii to sporego kalibru wyzwanie. Za nim udany sezon w Bolonii, ale wcześniej regularnie występował jedynie w szwajcarskim FC Basel. Jest wychowankiem Romy, gdzie ze względu na wielkie problemy ze zdrowiem nie zdołał ugruntować sobie miejsca.

Transfer włoskiego defensora to nie najlepsza wiadomość dla Jakuba Kiwiora. Calafiori to uniwersalny zawodnik - może grać na środku obrony lub na lewej stronie defensywy. Śmiało można przypuszczać, że to na tej drugiej pozycji widzi go Mikel Arteta. Duet stoperów w Arsenalu z powodzeniem tworzą William Saliba i Gabriel Magalhaes. Kiwiorowi do walki o skład przybywa więc kolejny konkurent.

"Riccardo konsekwentnie pokazywał swoją jakość dla swojego klubu i kraju. W zeszłym sezonie był jednym z najlepszych zawodników Serie A, a tego lata dał Włochom dobre występy na Euro. Mikel i nasi trenerzy są podekscytowani rozpoczęciem pracy z Riccardo i wszyscy nie możemy się doczekać, aby zobaczyć go w naszej koszulce" - powiedział dyrektor sportowy Arsenalu, Edu.

Arsenal będzie chciał co najmniej powtórzyć poprzedni sezon, w którym zajął 2. miejsce w Premier League, ustępując jedynie Manchesterowi City.