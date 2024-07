Prezes polskiego klubu pozwał Jadczaka. "Mój honor jest na szali"

Po przejęciu Lechii Paolo Urfer miał bardzo mało czasu, żeby uporządkować sytuację w klubie. Budowa kadry zawodniczej na I ligę trwała jeszcze po rozpoczęciu rozgrywek. Okazało się jednak, że mimo organizacyjnego zamieszania w Gdańsku udało się zbudować bardzo silny zespół - trener Szymon Grabowski poprowadził Lechię do awansu do ekstraklasy z pierwszego miejsca.

Jadczak kontra Urfer. Dziennikarz oskarża prezesa Lechii o powiązania z Rosją

Powrót do ekstraklasy nie oznacza jednak, że sytuacja Lechii wygląda dobrze. Przeciwnie - klub wciąż ma problemy finansowe i mimo zmiany właściciela zalega z regularnymi wypłatami. Do sądu z klubem poszedł Ilkay Durmus, który żąda ponad miliona euro, a dodatkowo na Lechię został właśnie nałożony zakaz transfery z powodu zaległości wobec słowackiego Rużomberoka. W czwartek PZPN wezwał gdański klub do regularnego przedstawiania potwierdzeń zapłaty zobowiązań kontraktowych.

Skąd takie kłopoty Lechii? Klubowi trudno przyciągnąć sponsorów, ostatnio upadły negocjacje z Energą. Według relacji medialnych w ich prowadzeniu przeszkadzały domniemane powiązania Paolo Urfera z Rosją.

Kilka miesięcy temu pisał o nich dziennikarz Wirtualnej Polski Szymon Jadczak. Niedługo po tym jak prezesem Lechii został Urfer, opublikował on artykuł, w którym wskazywał, że Szwajcar miał pomagać w ukrywaniu majątku prorosyjskiego oligarchy z Ukrainy - Jurija Iwaniuszczenki.

"Jak ustaliła Wirtualna Polska, Paolo Urfer, człowiek, który kupił Lechię Gdańsk, odegrał ważną rolę w sprawie związanej z ukrywaniem majątku ukraińskiego oligarchy, najbliższego przyjaciela byłego prezydenta Ukrainy - Wiktora Janukowycza" - pisał Jadczak.

Kim jest Iwaniuszczenko? "Miał m.in. kierować oddziałem zabójców, działającym w latach 90. w obwodzie donieckim, odpowiedzialnym za szereg głośnych zabójstw. Miał też przejąć szereg legalnych i nielegalnych interesów, które złożyły się na potężny majątek" - wyjaśniał w swoim tekście dziennikarz.

W jaki sposób prezes Lechii miał pomóc Iwaniuszczence? "W październiku 2016 roku, 15 hektarów z 35-hektarowej posiadłości Iwaniuszczenki pod Kijowem, na których znajduje się dawna rezydencja oligarchy, trafiło do Paolo Urfera" - czytamy.

To nie wszystko. Jadczak przypomina również o związkach Urfera z Ralphem Iseneggerem - prawnikiem, któremu zarzuca fakt bronienia członków rosyjskiej mafii oraz samego Iwaniuszczenki. Latem zeszłego roku do Lechii trafiło kilku piłkarzy z Valmiery - klubu, którego Isenegger jest właścicielem. Sam Urfer przyznał w rozmowie z Interią, że Isenegger jest jego długoletnim znajomym. Zaprzeczał jednak, żeby miał on jakiekolwiek powiązania z Lechią.

Urfer odpowiada Jadczakowi. Sprawę wyjaśni sąd. Lechia ma szansę na odszkodowanie?

Po publikacji Jadczaka prezes Lechii zapowiadał zdecydowaną reakcję. - Mój honor i moja reputacja są tu na szali. Z całą stanowczością stwierdzam, że nie mam absolutnie żadnych rosyjskich powiązań i z pewnością będę to wyjaśniał - mówił w rozmowie z Interią i zapowiadał podjęcie kroków prawnych. W styczniu portal Wirtualne Media ustalił, że tak faktycznie się stało.

Skontaktowaliśmy się z adwokatem Maciejem Ślusarkiem, który jest pełnomocnikiem Urfera w toczących się sprawach związanych z artykułem Wirtualnej Polski. Są dwie - karna z prywatnego aktu oskarżenia przeciwko Jadczakowi oraz cywilna przeciwko dziennikarzowi, redaktorowi naczelnemu Wirtualnej Polski oraz samej WP.

W poniedziałek 8 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie w sprawie karnej. - Sprawa karna toczy się w trybie niejawnym, co powoduje, że nie mogę na jej temat udzielać dalej idących informacji - mówi nam adwokat. Co ze sprawą cywilną? Wciąż trwa oczekiwanie na termin rozprawy. - Biorąc pod uwagę średni czas oczekiwania w warszawskich sądach, rozstrzygnięcie w postaci końcowego wyroku nie będzie prędkie - informuje Ślusarek. - W pozwie cywilnym domagamy się przeprosin i zadośćuczynienia w formie wpłaty na cel charytatywny - dodaje adwokat.

Zdaniem Ślusarka Lechia w przyszłości może mieć podstawy, żeby walczyć o odszkodowanie. Oczywiście pod warunkiem, że Urfer wygra w sądzie. - W przypadku stwierdzenia, ze artykuł Szymona Jadczaka zawierał nieprawdziwe informacje i spowodowały one cofnięcie finansowania przez sponsorów, klub będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania w wysokości utraconych wpłat - uważa Ślusarek.

Szymon Jadczak jest pewny swego. "Z niczego się nie wycofuję"

O zabranie głosu poprosiliśmy również Szymona Jadczaka. Dziennikarz Wirtualnej Polski nie wycofuje się ze słów ze swojego tekstu. Poinformował nas również, że Urfer nie stawił się na pierwszej rozprawie, a proces został odroczony. - Z niczego się nie wycofuję. Proces został odroczony do 2025 roku, spokojnie czekam na kolejne rozprawy. A w sprawie Lechii Gdańsk i Paolo Urfera czekam na odpowiedzi na pytania, które przesłałem do klubu jakiś czas temu. Niestety rzecznik od tego czasu unika kontaktu, a pełnomocnik pana Urfera pan Maciej Ślusarek próbuje wpływać na moje kolejne teksty metodami wykraczającymi poza standardy obowiązujące w krajach cieszących się wolnymi i niezależnymi mediami - informuje nas Jadczak.

Co na to Ślusarek? "Wszystkie podejmowane przeze mnie kroki mieszczą się standardach demokratycznego państwa" - napisał adwokat w mailu przesłanym do Sport.pl.

Walka trwa nie tylko na sali sądowej, ale również w sieci. W piątek 12 lipca Jadczak zamieścił wpis na Twitterze, w którym negatywnie ocenia m.in. Ślusarka oraz samego Urfera.

"Pełnomocnik Paolo Urfera adwokat Maciej Ślusarek pisze na mnie donos do przełożonych, próbując wpływać na moje publikacje. Zapomina w nim dodać, że jego klient od niemal roku nie odpowiada na żadne pytania" - napisał dziennikarz WP. "Sam Paolo Urfer wysyła mi wiadomości z kłamstwami, pomówieniami oraz groźbami" - dodał Jadczak.

I właśnie w takiej atmosferze Lechia przygotowuje się do gry w ekstraklasie. A w pierwszym meczu beniaminek nie będzie miał łatwo - zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, wicemistrzem Polski. To spotkanie odbędzie się w piątek 19 lipca o godz. 20.30.