Tak wyglądają koszyki przed losowaniem el. MŚ 2026! Probierz ma o czym myśleć

Mistrzostwa świata w 2026, które odbędą się na boiskach w Kanadzie, USA i Meksyku, będą pierwszymi w historii, w których zagra 48 drużyn. 16 miejsc w turnieju przypadkiem europejskim reprezentacjom. Awans na mundial wywalczy 12 zwycięzców grup i cztery drużyny z baraży.

Trudna sytuacja Polski przed losowaniem eliminacji MŚ

Na ten moment Polska nie jest wśród 12 najlepszych reprezentacji w rankingu FIFA, a to one dostaną pierwszy koszyk. Ostatnie, 12. miejsce, zajmuje Austria, której przewaga w rankingu nad Polakami urośnie w lipcowym notowaniu. Polacy będą mieli 1523.54 pkt, a Austriacy prawie 70 punktów więcej. Wszystko za sprawą wyników na Euro 2024. Austriacy wygrali z nami bezpośrednie starcie w Berlinie 3:1, dostali się do 1/8 finału, a biało-czerwoni pożegnali się z turniejem po fazie grupowej.

Do tej pory Polska zajmowała 26. miejsce w rankingu, ale z niego spadnie. Jak wyliczył "Przegląd Sportowy", wyprzedzi ją Turcja, która zaatakowała z 40. miejsca i awansowała do ćwierćfinału Euro. To pozwoliło jej uwierzyć, że pierwszy koszyk eliminacji jest w zasięgu. Spośród europejskich drużyn będących tuż przed Polską jest jeszcze Ukraina. Nasi wschodni sąsiedzi wypadną w lipcu z potencjalnego pierwszego koszyka kosztem Austrii.

Za Polakami jest dość duża grupa pościgowa. Kilka punktów straty mają Szwedzi, Walijczycy i Węgrzy, kilkanaście punktów mniej z kolei Serbowie. Około 50 pkt. tracą za to Słowacja, Rumunia, Czechy i Szkocja. Mimo wszystko mało prawdopodobne jest, by Polacy wypadli z drugiego koszyka. Najmniej pewni są Norwegowie, którzy będą mieli zaledwie dziewięć punktów nad Słowenią. Przed Polakami jednak jeszcze trudne mecze w Lidze Narodów ze Szkocją, Portugalią i Chorwacją.

Losowanie eliminacji do mistrzostw świata w strefie UEFA zaplanowano na grudzień. Kwalifikacje potrwają do listopada 2025 r., baraże odbędą się pod koniec marca 2026 r. Grupy będą miały po cztery lub pięć zespołów. Bezpośredni awans wywalczą tylko najlepsi w grupach.

Potencjalny podział na koszyki podczas losowania eliminacji do MŚ 2026 (na podstawie lipcowych wyliczeń do rankingu FIFA):

Koszyk 1.: Francja, Anglia, Hiszpania, Belgia, Holandia, Portugalia, Włochy, Chorwacja, Niemcy, Szwajcaria, Dania, Austria

Koszyk 2.: Ukraina, Turcja, Polska , Szwecja, Walia, Węgry, Serbia, Słowacja, Rumunia, Czechy, Szkocja, Norwegia

Koszyk 3.: Słowenia, Grecja, Irlandia, Finlandia, Albania, Gruzja, Islandia, Macedonia Północna, Czarnogóra, Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina, Izrael

Koszyk 4.: Bułgaria, Luksemburg, Armenia, Białoruś, Kosowo, Kazachstan, Azerbejdżan, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa

Koszyk 5.: Mołdawia, Andora, Malta, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino

Rosja nie jest brana pod uwagę przy przewidywaniu koszyków ze względu na obowiązujące zawieszenie w strukturach UEFA i FIFA.