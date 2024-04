Mroczne widmo nad klubem Ekstraklasy? Prezydent postawił sprawę jasno

Śląsk Wrocław spisuje się rewelacyjnie w tym sezonie ekstraklasy i ciągle pozostaje w grze o mistrzostwo Polski. Jednocześnie poza boiskiem nie jest tak kolorowo, a finanse Śląska wywołują wiele dyskusji. Klub poniósł straty w kilku sektorach, co spotkało się z wieloma komentarzami internautów.

Śląsk jest klubem miejskim, a jego finansowanie wzbudza wiele kontrowersji, a do legendy przeszły informacje mówiące o pieniądzach przekazywanych przez miasto na WKS, a nie na wrocławskie ZOO. Władze Wrocławia próbują sprywatyzować klub i co prawda pojawiło się zainteresowanie ze strony firmy Westminster, ale ciągle nie doszło do niczego konkretnego.

Prezydent Wrocławia przedstawił plan na Śląsk Wrocław. Chce sprywatyzować klub

Z okazji zbliżającej się drugiej tury wyborów we Wrocławiu swoim planem na klub podzielił się obecny prezydent miasta, Jacek Sutryk. "Śląsk Wrocław nie będzie sponsorowany przez miejskie spółki – oczekuję, że zarząd klubu będzie skutecznie pozyskiwał środki na działalność drużyny z rynku komercyjnego" - zapowiedział.

"Zamierzamy sprywatyzować klub, ale tylko pod warunkiem, że znajdziemy podmiot, który zagwarantuje finansowanie pozwalające naszemu kochanemu Śląskowi walczyć o najwyższe cele – z europejskimi pucharami włącznie" - dodał Sutryk, ale już bez konkretów, czy coś więcej dzieje się w tej kwestii.

Druga tura wyborów odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia. Rywalką Jacka Sutryka jest w niej Izabela Bodnar.

Co zaś się tyczy samego Śląska Wrocław, to jak wspomniano wyżej - drużyna Jacka Magiery na sześć kolejek przed końcem sezonu jest na drugim miejscu w tabeli ekstraklasy i traci zaledwie dwa punkty do pierwszej Jagiellonii Białystok. Kolejny mecz Śląsk rozegra w niedzielę 21 kwietnia o 17:30 na wyjeździe z Legią Warszawa.