No i się zaczęło. Wybijająca się gwiazda Ekstraklasy rozchwytywana

Górnik Zabrze znajduje się w górnej połowie tabeli Ekstraklasy. W tym momencie zespół prowadzony przez Jana Urbana zajmuje siódme miejsce z 45 punktami i traci siedem do prowadzącej Jagiellonii Białystok. To sprawia, że Górnik może włączyć się do rywalizacji o europejskie puchary. W ostatnim meczu Górnik pokonał 2:0 Śląska Wrocław po dublecie Kamila Lukoszka. - Sprawiamy dalej niespodziankę i idziemy po swoje - mówił Kryspin Szcześniak, defensor zabrzan po zakończeniu spotkania. - Zwycięstwo to było okupione bardzo dużą ilością energii - dodawał Jan Urban na pomeczowej konferencji prasowej.

Portal WP SportoweFakty informuje, że latem Górnik może stracić jednego z najważniejszych piłkarzy. Mowa o Lawrencie Ennalim, który w tym sezonie strzelił już sześć goli i zanotował dwie asysty w 24 meczach. Skrzydłowym Górnika interesują się kluby z 1. Bundesligi i 2. Bundesligi, ale też cieszy się uwagą ze strony klubów z Francji. Wspomniane źródło dodaje, że na każdym meczu Górnika pojawiają się skauci z tych kierunków, by obserwować Ennaliego w akcji. "Transfer już tego lata wydaje się bardzo prawdopodobny" - czytamy.

Warto dodać, że Ennali trafił do Górnika dzięki interwencji Lukasa Podolskiego. To były reprezentant Niemiec zadzwonił do skrzydłowego, by namówić go na transfer do Zabrza. - Gdy taki gość, który m.in. wygrywał mistrzostwo świata z reprezentacją Niemiec, dzwoni osobiście do Ciebie, to coś wyjątkowego - opowiadał Ennali w wywiadzie dla portalu weszlo.com. Jego kontrakt z Górnikiem wygasa w czerwcu 2025 r., ale jest w nim opcja przedłużenia współpracy o dwa dodatkowe sezony.

Ile Górnik może więc zarobić na Ennalim? WP SportoweFakty pisze, że będzie to większa kwota, niż 1,2 mln euro, która widnieje przy jego profilu na portalu Transfermarkt. Górnik nie ma też zapisanej klauzuli wykupu w umowie Ennaliego, więc może windować kwotę transferu.

Obecnym rekordem sprzedażowym Górnika jest 4,5 mln euro, które klub zarobił w styczniu 2019 r. na odejściu Szymona Żurkowskiego do Fiorentiny. W trakcie rozgrywek 23/24 Górnik sprzedał Szymona Włodarczyka do Sturmu Graz za 2,2 mln euro oraz Daisuke Yokotę za 2 mln euro do belgijskiego Gentu.

Zanim Ennali trafił do Górnika Zabrze, to grał w zespołach młodzieżowych FC Nurnberg (2009-2013), Herthy Berlin (2013-2016), Tennis Borussii Berlin (2016-2017), Viktorii Berlin (2017-2018), Schalke 04 (2018-2020), a także w Hannoverze 96 (2020-2023) oraz Rot-Weiss Essen (2022-2023).