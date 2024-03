Dramatyczne sceny w La Liga. Znokautował piłkarza. Boli od samego patrzenia [WIDEO]

Do niebezpiecznego incydentu doszło w trakcie piątkowego meczu Celty Vigo z Almerią (1:0). Luka Romero próbował przerwać atak rywala, ale zamiast tego upadł. Na tym jego pech się nie skończył. Kilka sekund później wpadł w niego kolega z drużyny i brutalnie go znokautował. Uderzył w jego twarz wyprostowaną nogą, co zarejestrowały kamery. Obrazki mrożą krew w żyłach. 19-latek natychmiast trafił do szpitala.

