Polak po raz ósmy świętuje mistrzostwo kraju, choć do końca sezonu jeszcze daleko

Adrian Cieślewicz przygodę z piłką nożną rozpoczynał na Wyspach Owczych. Tam od 1999 roku grał jego ojciec Robert. W wieku 17 lat 33-letni dziś piłkarz opuścił kraj Farerów i podpisał kontrakt z Manchesterem City. Tam występował w zespołach juniorskich i nie przebił się do pierwszej drużyny. Postanowił jednak pozostać na Wyspach Brytyjskich i obrać nietypową ścieżkę kariery. Dołączył do walijskiego Wrexham, a od 2014 toku gra dla The New Saints. Walia stała się więc piłkarskim domem polskiego napastnika.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Adrian Cieślewicz mistrzem Walii. Ósmy raz w karierze!

W sobotę Polak i jego koledzy z zespołu zapewnili sobie mistrzostwo Walii! The New Saints pokonało 4:0 Cardiff Met i na sześć kolejek przed końcem rozgrywek jest już pewne kolejnego w historii tytułu mistrzowskiego. Aktualna przewaga nad wiceliderami w lidze wynosi 20 punktów! The New Saints jest najbardzie utytułowanym klubem w Walii - tegoroczny tytuł jest już 16. mistrzostwem.

Dla Adriana Cieślewicza to ósme w karierze mistrzostwo Walii. W trakcie już prawie dziesięcioletniej przygody z The New Saints tylko w latach 2020 i 2021 nie wygrywał ligi. Oprócz zwycięstw w lidze Polak ma na koncie także pięć Pucharów Ligi i pięć pucharów krajowych. Niedawno Cieślewicz przyczynił się do zwycięstwa w finale Pucharu Ligi, zdobywając w nim dwa gole.

Adrian Cieślewicz w barwach The New Saints FC rozegrał 320 meczów i zdobył w nich 87 goli. Zanotował także aż 63 asysty. Ten sezon jest dla 33-latka równie udany. Zdobył w nim już 12 goli i zanotował siedem asyst w 32 występach. Umowa Polaka z walijskim klubem obowiązuje do końca maja tego roku.