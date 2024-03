Wstyd i upokorzenie. Lech rozbity, a dobił go jego własny bramkarz [WIDEO]

To był hit ekstraklasy, w którym Raków Częstochowa i Lech Poznań musiały wygrać nie tylko po to, by gonić lidera tabeli. Obie drużyny chciały się podnieść po niepowodzeniu w Pucharze Polski, ale udało się to tylko jednej. Raków rozbił Lecha 4:0, już do przerwy prowadząc trzema golami. W drugiej połowie poznaniaków dobił ich bramkarz - Bartosz Mrozek.

3 Screen Twitter.com/CANALPLUS_SPORT Otwórz galerię Na Gazeta.pl