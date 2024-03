Spełnia się czarny scenariusz dla Bayernu. "Potwór" Alonso się nie zatrzymuje [WIDEO]

Spełnia się czarny scenariusz dla Bayernu Monachium! Xabi Alonso stworzył prawdziwego potwora, który w niedzielne popołudnie odniósł już 20. zwycięstwo w Bundeslidze. Tym razem Bayer Leverkusen wygrał 2:0 na wyjeździe z 1. FC Koeln. Pomocną dłoń w stronę gości wyciągnął Jan Thielmann, który już w 14. minucie wyleciał z boiska. Tym samym przewaga drużyny z Leverkusen wzrosła już do 10 punktów, co może być nie do odrobienia.

