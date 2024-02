Media: Gwiazda na wylocie z Rakowa. "Chcą się go pozbyć"

Raków Częstochowa przeżywa jeden z najcięższych kryzysów, odkąd awansował do ekstraklasy. Zespół coraz bardziej oddala się od obrony tytułu mistrza Polski (do liderującej Jagiellonii traci już osiem punktów), a we wtorek pożegnał się z marzeniami o zdobyciu krajowego pucharu. W ćwierćfinale został rozbity przez Piasta Gliwice aż 0:3. - Niestety, staliśmy się ligowym średniakiem. Nie ma sensu się oszukiwać - stwierdził wprost właściciel klubu Michał Świerczewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły, żeby namieszać w głowie przeciwnika"

Raków długo o niego zabiegał. Teraz jest na wylocie. "Jedno wielkie rozczarowanie"

O sytuacji Rakowa dyskutowali goście programu "Okno transferowe" na kanale Meczyki. Jako jeden z powodów gorszej dyspozycji w tym sezonie zgodnie uznali nietrafione transfery. Jednym z nich z pewnością był Sonny Kittel, z którym wiązano spore nadzieje. Ostatecznie były gracz HSV grał mało (zaledwie 521 minut w ekstraklasie) i na początku lutego wypożyczono go do australijskiego Western Sydney Wanderers. Okazuje się, że na wylocie jest też inny transferowy niewypał Rakowa.

Chodzi o bośniackiego stopera Adnana Kovacevicia, który w klubie pojawił się latem zeszłego roku. - Marek Papszun starał się o niego, kiedy tylko go zobaczył. Pisał do niego sms-y, ale był nie do wyciągnięcia, kiedy odchodził z Korony do Ferencvarosu. To było jednak finansowo ponad Raków. I przez te trzy lata Marek Papuszun był z nim w kontakcie, ale wtedy chyba nie zauważyli w Rakowie, że te trzy lata jednak upłynęły, że on stracił wiele ze swoich atutów i dzisiaj Adnan Kovacević to jest jedno wielkie rozczarowanie - powiedział Łukasz Olkowicz, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Nie ma wątpliwości co do Kovacevicia. "Chcą się go pozbyć"

Kovacević miał być dla Rakowa wielkim wzmocnieniem. Jako gracz Ferencvarosu trzy razy zdobył mistrzostwo Węgier i wystąpił w Lidze Mistrzów. Rozegrał także 12 meczów w kadrze narodowej. W Rakowie ostatnio nie mieścił się nawet w kadrze. - Chcą się go pozbyć - krótko uzupełnił Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowe Fakty.

W obecnym sezonie 30-letni środkowy obrońca rozegrał dla Rakowa 20 spotkań, na co wpływ miały także kontuzje innych zawodników. W tym czasie nie strzelił ani jednego gola, ani nie zaliczył asysty. Obejrzał za to cztery żółte kartki.