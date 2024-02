Cyrk! Barcelona zmieniła zdanie ws. Alvesa. Tego nikt się nie spodziewał

Dani Alves od stycznia 2023 roku przebywał w katalońskim, tymczasowym areszcie w więzieniu Brians 2. Trafił do zakładu karnego pod zarzutem napaści na tle seksualnym, której dopuścił się na 23-letniej kobiecie w jednym z klubów nocnych w Barcelonie. Do zdarzenia miało dojść 30 grudnia 2022 roku. W trakcie śledztwa okazało się, że piłkarz nie tylko miał molestować kobietę, ale również uderzyć ją i zgwałcić. Piłkarz wielokrotnie zmieniał zeznania. Prosił też o warunkowe zwolnienie z aresztu, ale sąd nie przystał na jego żądania.

Zobacz wideo Każdy piłkarz jest człowiekiem. "Ból brzucha towarzyszył mi przez całą karierę"

W lutym 2024 roku sąd podjął decyzję w jego sprawie i skazał go na 4,5 roku więzienia. Dodatkowo nałożono na niego zakaz zbliżania się do poszkodowanej na okres 9,5 roku. Musi także pokryć koszty procesu. Niedawno media donosiły, że będzie on mógł odwołać się do decyzji sądu i liczyć na częściowe zwolnienie z odbywania kary już w maju.

Niedawny wyrok wymiar sprawiedliwości ws. Alvesa odbił się szerokim echem. Barcelona błyskawicznie zareagowała na te wieści i od razu odcięła się od Brazylijczyka. Kilka dni temu kataloński "Sport" ujawnił, że były piłkarz został oficjalnie usunięty z listy legend Barcelony. Ta decyzja była szeroko komentowana w mediach społecznościowych i spotkała się z mieszanymi reakcjami.

Zwrot akcji ws. Alvesa. Brazylijczyk ponownie został legendą Barcelony

Teraz sensacyjne informacje przekazał inny hiszpański portal. Marca.com twierdzi, że Barcelona pod wpływem presji społecznej przywróciła Alvesa do listy nazwisk zasłużonych dla klubu. - Po publicznej reakcji Barcelona zmieniła swoją decyzję i przywróciła Alvesa do listy swoich legend - czytamy w tekście. Na razie klub w żaden sposób nie odniósł się do tych informacji.

Status legendy katalońskiego klubu Alves uzyskał dzięki rozegraniu 408 meczów, trzem triumfom w Lidze Mistrzów, czy sześciu mistrzostwom Hiszpanii. Lista legend klubu liczy obecnie 103 nazwiska. Były reprezentant Brazylii w klubie z Katalonii występował w latach 2008-2021.