Wojciech Cygan z Rakowa mówi o powrocie Papszuna. "Bardzo piękna historia"

Z końcem czerwca zeszłego roku Marek Papszun przestał być trenerem Rakowa Częstochowa. Jego miejsce zajął Dawid Szwarga, dla którego była to pierwsza nominacja w roli głównego szkoleniowca. Od tego momentu Papszun regularnie pojawiał się w mediach pod kątem objęcia konkretnego klubu bądź reprezentacji. W przypadku kadr narodowych nazwisko Papszuna widniało przy Polsce czy Łotwie, a w przypadku klubów pojawiały się takie nazwy, jak OFI Kreta, Dynamo Kijów czy Szachtar Donieck. Czy może jednak dojść do sensacyjnego powrotu Papszuna do Rakowa Częstochowa?

Papszun wróci do Rakowa? "Romantyczna historia"

Wojciech Cygan był gościem programu "Odprawa przedmeczowa", który był emitowany na kanale YouTube "Canal+ Sport". Przewodniczący Rady Nadzorczej w Rakowie dostał pytanie o ewentualny powrót Papszuna do Częstochowy. - Rozmawiałem z nim wczoraj, też parę dni temu. Wiem, że jest teraz poza granicami kraju i odpoczywa. Tęsknię za tym, żeby Marek był w polskiej piłce, bo nie możemy pozbywać się takich wartościowych ludzi. W chwili obecnej trenerem Rakowa jest Dawid Szwarga - powiedział.

- Czy w przyszłości kiedykolwiek Papszun wróci do Rakowa? Byłaby to bardzo piękna i romantyczna historia, ale możemy sobie o tym podyskutować jako scenariuszu z gatunku science fiction - dodał Cygan.

Warto przypomnieć, że Papszun prowadził Rakowa w latach 2016-2023. Łącznie spędził tam na ławce trenerskiej 288 meczów, gdzie osiągnął średnią 1,95 pkt na spotkanie i wprowadził Raków z drugiej ligi do Ekstraklasy. Poza tym wygrał po dwa Puchary i Superpuchary Polski, a w poprzednim sezonie sięgnął po historyczne mistrzostwo dla Rakowa.

Czy Raków jest ligowym średniakiem? "Nie ma co się oszukiwać"

Tuż po porażce 0:3 z Piastem Gliwice w ćwierćfinale Pucharu Polski pojawił się wymowny wpis ze strony Michała Świerczewskiego, prezesa Rakowa. "Niestety, staliśmy się ligowym średniakiem. Nie ma sensu się oszukiwać, to nasz najpoważniejszy kryzys od 2016 r. Zebrałem wtedy trochę doświadczeń. Spróbujemy tą sytuacją zarządzić" - przekazał Świerczewski. Jak te słowa komentuje Cygan i czy zgadza się z prezesem mistrzów Polski?

- Nie ma co się oszukiwać, że zwłaszcza te ostatnie mecze, ale też pewnie pojedyncze spotkania na jesieni, są dalekie od ideału. To nie jest tak, że możemy przejść do porządku dziennego i powiedzieć, że nic się nie stało, bo stało się bardzo dużo. W meczu z Piastem zaprezentowaliśmy się bardzo słabo, prezentujemy się w ostatnim czasie dość przeciętnie - skomentował Cygan.

Teraz przed Rakowem hitowe spotkanie w Ekstraklasie przeciwko Lechowi Poznań. To spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godz. 17:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo z tego meczu w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.