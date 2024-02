Rewolucja w Realu. Aż 10 piłkarzy na wylocie. Dwa wielkie nazwiska

Jeden z najlepszych piłkarzy świata - Kylian Mbappe (PSG) oraz czołowy lewy obrońca - Alphonso Davies (Bayern Monachium) mają latem tego roku wzmocnić Real Madryt. Obaj ci piłkarze byli na liście życzeń najlepszych klubów Europy, ale wybrali grę w Madrycie.

Rewolucja w Realu Madryt. Odejdzie dwóch wielkich piłkarzy?

Ich transfery sprawiają, że w Madrycie kilku piłkarzy będzie grać zdecydowanie mniej. Po raz pierwszy od kilku lat w Realu w trakcie letniego okienka transferowego może dojść zatem do kadrowej rewolucji. Transfery Daviesa i Mbappe to tylko początek zmian.

- Prawda jest taka, że klub ma znacznie więcej problemów, z którymi musi się uporać do lata. Lista zawodników, których przyszłość jest niepewna, jest obszerna i obejmuje niektórych, którzy obecnie nie grają w białej koszulce - czytamy w dzienniku "Marca".

Dziennikarze dodają, że na wylocie z klubu jest aż dziesięciu piłkarzy. Dwa największe nazwiska na tej liście to znakomici środkowi pomocnicy: Niemiec Toni Kroos oraz Chorwat Luka Modrić.

- Kontrakt Kroosa wygasa latem i Madryt chce go przedłużyć, ale zawodnik nie podjął jeszcze decyzji, czy się na to zdecyduje. W tej chwili jedyne co zapowiedział, to powrót do kadry narodowej. Jego strata byłaby bolesna nie tylko pod względem emocjonalnym, ale także sportowym, ponieważ jest i podstawowym zawodnikiem Ancelottiego - pisze "Marca".

Odejście Modricia też byłoby dużym osłabieniem.

- Jego odejście po zakończeniu sezonu jest niemal oczywiste, ale ostatnie słowo nie zostało jeszcze powiedziane. Pod względem sportowym Madryt jest już przygotowany na zastąpienie go, ale tak naprawdę jego rola staje się już coraz bardziej drugorzędna. Mimo to jego talent, charyzmę i przywództwo będą trudne do zastąpienia - czytamy.

Po zakończeniu tego sezonu kontrakty kończą się takim piłkarzom jak: Nacho Fernandez, Lucas Vazquez, Joselu i Kepa Arrizabalaga. Dwaj pierwsi w Madrycie grają od lat, a teraz działacze Realu mają różne opinie na temat ich przydatności do drużyny. Natomiast Joselu i Kepa Arrizabalaga są wypożyczeni. Większe szanse na zostanie w Madrycie ma ten pierwszy.

Według dziennikarzy "Marci" z Realu latem mogą też odejść: Arda Guler, Fran Garcia oraz dwaj zawodnicy, którzy teraz są wypożyczeni: Miguel Gutierrez oraz Rafa Marin.

Real Madryt jest na dobrej drodze do odzyskania mistrzostwa Hiszpanii. Po 26 kolejkach ma 59 punktów i jest liderem La Ligi. Ma sześć punktów przewagi nad Gironą oraz osiem na broniącą tytułu - FC Barceloną.