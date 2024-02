Szalony pomysł Napoli przed meczem z Barceloną! Tak chcą przerwać ten koszmar

Jeśli FC Barcelona obecnie przeżywa według wielu kryzys, to co powiedzieć o Napoli? Mistrz Włoch do teraz nie jest w stanie się podnieść po letnim odejściu Luciano Spallettiego. Po fatalnej i krótkiej kadencji Francuza Rudiego Garcii, aktualna Waltera Mazzarriego wcale nie jest lepsza.

Szalony pomysł Napoli przed meczem z Barceloną! Były asystent Spallettiego na ratunek

Napoli pod wodzą swojego starego-nowego trenera zdobyło tylko 15 punktów w 12 kolejkach Serie A (bilans 4-3-5), przez co zajmuje w tabeli dopiero dziewiąte miejsce. Do tego dochodzi także przegrany finał Superpucharu Włoch z Interem Mediolan (0:1) oraz kompromitacja w Pucharze Włoch z Frosinone, gdy Napoli przegrało na własnym stadionie aż 0:4.

Dlatego też po sobotnim remisie u siebie z beniaminkiem Genoą w głowach szefów Napoli powstał iście szalony pomysł, by jeszcze przed środowym meczem Ligi Mistrzów z FC Barceloną zwolnić Waltera Mazzarriego! Jak informuje renomowany Matteo Moretto z "Relevo", Napoli myśli o tym, by zastąpić go tymczasowo Francesco Calzoną, obecnym selekcjonerem reprezentacji Słowacji, a także byłym asystentem w Napoli Luciano Spallettiego oraz Maurizio Sarriego.

- Napoli ponownie poważnie rozważa zmianę trenera. Walter Mazzarri może zostać zwolniony przed meczem Ligi Mistrzów z Barceloną. Godziny refleksji - napisał Matteo Moretto.

- Rano doszło do bliskich kontaktów z Francesco Calzoną, obecnym selekcjonerem reprezentacji Słowacji. Współpracował z Maurizio Sarrim i Luciano Spallettim. Miałby pełnić podwójną funkcję - dodał.

Calzona miał się już nawet zgodzić, by do końca sezonu łączyć funkcje trenera Napoli oraz reprezentacji Słowacji, z którą w dobrym stylu awansował na Euro 2024.

Czasu na zmianę jest jednak bardzo niewiele, bo pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Napoli a Barceloną odbędzie się w najbliższą środę o godzinie 21:00 na Stadio Diego Armando Maradona w Neapolu.