Sensacyjna wiadomość. Media: Michał Kucharczyk blisko wielkiego powrotu

Michał Kucharczyk to jedna z legend warszawskiej Legii. Ostatnio występował w barwach Pakhtakoru z Uzbekistanu. Od początku stycznia jest jednak bez klubu. Jak przekazał portal Legia.net, skrzydłowy może wrócić do Legii. "Decydujący będzie przyszły tydzień" - czytamy. Dla 32-latka byłby to powrót do stołecznego klubu po czteroletniej przerwie.

