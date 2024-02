Katastrofa Lecha na tydzień przed startem ligi. Najczarniejszy scenariusz potwierdzony

Napastnicy Lecha Poznań nie ma szczęścia w trakcie przedsezonowych przygotowań. W meczu z LASK-iem Linz (0:3) kontuzji kolana doznał Artur Sobiech, który w tym sezonie już nie zagra. A niepokojąca robi się tez sytuacja Mikaela Ishaka.

