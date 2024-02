Przełamał się! Pierwszy taki gol Lewandowskiego od ośmiu miesięcy [WIDEO]

Robert Lewandowski od tygodni jest krytykowany przez światowe media, bo jego forma pozostaje daleka od optymalnej. Polak nie był w stanie zdobyć gola w sześciu ostatnich meczach LaLiga i w tym czasie zanotował tylko dwie asysty. Okazję na przełamanie miał w sobotnim starciu z Deportivo Alaves i wykorzystał ją perfekcyjnie.

Czekał osiem miesięcy. Gol i przełamanie Roberta Lewandowskiego w meczu Barcelony z Deportivo Alaves

Deportivo Alaves od początku 2024 roku wygrało aż cztery z sześciu meczów i dobrą formę pokazało na początku starcia z Barceloną. Gospodarze przeprowadzili wiele akcji ofensywnych i naciskali na dość bierną drużynę Xaviego. Na szczęście w trudnym momencie do akcji wkroczył Robert Lewandowski.

Polak w 22. minucie spotkania świetnie wyszedł za plecy obrońców, gdzie otrzymał bardzo precyzyjne podanie od Ilkaya Guendogana. Napastnik przyjął piłkę kierunkowo i znalazł się sam na sam z bramkarzem rywali. Zdecydował się na podcinkę, a ta okazała się podręcznikowa i piłka wpadła do siatki tuż pod poprzeczką, czym dała Barcelonie prowadzenie 1:0.

Dla Lewandowskiego to dziewiąty gol w tym sezonie LaLiga i 14 trafienie we wszystkich rozgrywkach. Ponadto to pierwsze trafienie Polaka w rozgrywkach ligowych w 2024 roku. Po raz ostatni do siatki w Primera Division trafiał 10 grudnia w przegranym 2:4 meczu z Gironą.

Co więcej, Lewandowski pierwszy raz od ośmiu miesięcy otworzył wynik spotkania w LaLiga. Ostatni raz zrobił to 14 maja w spotkaniu Barcelony z Espanyolem. Do sobotniego starcia w tym sezonie ta sztuka jeszcze mu się nie udała, a w poprzednim robił to aż osiem razy.