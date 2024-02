Klub ekstraklasy może stracić miliony złotych. Bardzo niepokojące wieści

Wiele wskazywało na to, że Radomiak Radom pobije swój rekord transferowy i sprzeda Pedro Henrique do Wuhan Three Towns za kilka milionów złotych. To wcale nie jest takie pewne, gdyż według doniesień mediów chiński klub ma problemy z płynnością finansową i w najgorszym razie może nawet upaść. Ale według innych źródeł sytuacja wcale nie jest aż tak zła, ponieważ podjęto działania w celu jej opanowania.

3 fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl