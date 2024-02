Szef Napoli zabrał głos na temat sytuacji Zielińskiego. Jaśniej się nie da

Przez wiele lat, oprócz nieudanego romansu z Liverpoolem, nie było praktycznie żadnych plotek związanych z potencjalnym transferem Piotra Zielińskiego z Napoli. Ale w ostatnim czasie wszystko się zmieniło. Najpierw głośno zrobiło się o ofercie West Hamu United z sierpnia 2022 roku, ale pomocnik został w Neapolu i nie może tego żałować, bo zdobył upragnione scudetto. To było pierwsze mistrzostwo Napoli od 1990 roku, gdy po boisku biegał jeszcze Diego Armando Maradona.

Pół roku temu Zielińskiego kusili petrodolarami Saudyjczycy, jednak ten się nie ugiął, bo kocha Neapol, dobrze czuje się we Włoszech i przede wszystkim wciąż ma ambicje sportowe. Ale jego umowa wygasa 30 czerwca 2024 roku, więc było wiadome, że w styczniu wyjaśni się jego przyszłość. No i się wyjaśniła. Przynajmniej częściowo. Wiadomo już, że 1 lipca odejdzie. I wszystko wskazuje, że do Interu Mediolan. Problem w tym, że do tego czasu może mieć kłopoty z regularną grą. A już na pewno nie zagra w Lidze Mistrzów, do której nie został zgłoszony.

"Zieliński otrzymał cios od De Laurentiisa, z Barcą nie będzie go nawet na ławce. To też jego wina - zdekoncentrowany przez transfer, płaci za swoje podejście" - pisze neapolitański dziennik "Il Mattino".

Obrońcy De Laurentiisa będą twierdzili, że nie ma co inwestować w piłkarza, który odejdzie, skoro zimą Napoli ściągnęło czterech piłkarzy, w tym dwóch pomocników. Drużynę Waltera Mazzarriego wzmocnili: skrzydłowy Cyril Ngonge z Hellasu Werona, prawy obrońca Pasquale Mazzocchi z Salernitany, uniwersalny pomocnik Hamed Junior Traore z Bournemouth oraz defensywny pomocnik Leander Dendoncker z Aston Villi. Trudno się jednak oprzeć wrażeniu, że Napoli popełniło wielki błąd, nie powołując Zielińskiego na dwumecz 1/8 finału z Barceloną.

De Laurentiis komentuje brak Zielińskiego

- Musieliśmy wziąć pod uwagę ograniczenia kadrowe w Lidze Mistrzów, które nie są naszą winą. Musieliśmy pominąć Zielińskiego. Doskonale wiemy, co jest w stanie dać drużynie, ale faktem jest, że od lipca nie będzie naszym zawodnikiem. Musimy więc skupić się na naszych inwestycjach. Trzeba sprawdzić, czy Hamed Junior Traore będzie odpowiednim następcą i czy wykupimy go na stałe - powiedział Aurelio De Laurentiis.

- Czytałem, że niektórzy twierdzą, że to zemsta, ale absolutnie tak nie jest. Powiedziałem już, że Piotrek jest wspaniałą osobą, dobrym chłopakiem i piłkarzem na najwyższym poziomie. Jednak decyzje już zostały podjęte, więc skoro nie będzie go z nami od lipca, musimy wykorzystać ten czas na ocenę możliwych możliwości - dodał prezes Napoli.