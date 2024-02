Gortat dostał pytanie o sensacyjną ofertę. Mógł mieć władzę. "Prawda i prawda"

Marcin Gortat rozpoczął zawodową karierę w 2002 roku. Przez następne lata godnie reprezentował Polskę zarówno w Niemczech, jak i Stanach Zjednoczonych. Nie dość, że był trzecim Polakiem w najlepszej lidze świata NBA, to zdobył w niej również wicemistrzostwo ligi z Orlando Magic. Jego ostatnim klubem było Los Angeles Clippers, a na początku 2020 roku zawodnik oficjalnie przeszedł na sportową emeryturę.

Marcin Gortat mógł zostać prezesem PZKosz. Wymowne słowa legendy

26 listopada 2018 roku Radosław Piesiewicz zastąpił na stanowisku prezesa PZKosz Grzegorza Bachańskiego, który pełnił tę funkcję przez ponad siedem lat. Pod koniec kwietnia 42-latek niespodziewanie został również nowym prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOI).

Na początku października 2022 roku przedłużono za to jego kadencję w koszykarskim związku. I choć nie można przyczepić się do jego pracy, to fani chcieliby, aby jego miejsce zajęła legenda tej dyscypliny w Polsce, czyli właśnie Marcin Gortat. Czy zatem 39-latek w ogóle nadaje się na to stanowisko?

"Nie wydaje mi się - za dużo w tym polityki, układania się i spijania sobie nawzajem z dziubków z różnymi działaczami. Marcin Gortat jest na takim etapie życia, że mu się raczej nie chce bawić w takie rzeczy. Zresztą już miał szansę być tym prezesem i nie skorzystał" - przekazał na Twitterze Maciej Wooden.

Bardzo szybko na jego wpis zareagował sam zainteresowany, który potwierdził jego słowa. "Prawda i... prawda" - napisał. Tym samym dał do zrozumienia, że - przynajmniej na razie - nie chce "bawić się w takie rzeczy", a ponadto niegdyś odrzucił już ofertę zostania prezesem PZKosz.

Przez ostatnie miesiące Gortat częściej wypowiadał się na tematy polityczne, aniżeli te związane ze sportem. Kilkadziesiąt godzin temu postanowił wymownie skomentować głośny wywiad Prezydenta RP Andrzeja Dudy z Krzysztofem Stanowskim i Robertem Mazurkiem. "Jest grubo… Można się pośmiać" - podsumował.