Raków w końcu sprzedał niechcianego napastnika. I to do ligowego rywala

Fabian Piasecki nie wybrał się na zimowe zgrupowanie Rakowa Częstochowa w Turcji i dostał zgodę na rozmowy z innymi klubami, by zmienić otoczenie jeszcze w trakcie zimowego okna transferowego. Przez długi czas wydawało się, że to nie dojdzie do skutku, ale z doniesień portalu meczyki.pl wynika, że w końcu wszystko może być jasne. Piasecki będzie kontynuował karierę w Polsce u jednego z ligowych rywali Rakowa.

