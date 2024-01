Hit transferowy w ekstraklasie! Trafi do giganta Premier League, ale najpierw Radomiak

We wrześniu zeszłego roku Luka Vusković został wykupiony z Hajduka Split przez Tottenham Hotspur za 12 milionów funtów. Chorwat ma zaledwie 16 lat i z tego powodu nie mógł od razu dołączyć do angielskiego klubu. Będzie musiał na to poczekać do ukończenia 18 lat w 2025 roku.

Wielki talent trafi do Radomiaka. Hit transferowy

Zarówno Hajduk jak i Tottenham chcą, aby młody piłkarz zbierał już doświadczenie w seniorskiej piłce i w związku z tym Chorwaci zorganizowali mu wypożyczenie. Jak donosi David Orsntein z "The Athletic", Chorwat ma przenieść się na sześć miesięcy do Radomiaka Radom. Dziennikarz dodaje, że po powrocie do Splitu środkowy obrońca prawdopodobnie ponownie zostanie wypożyczony. Możliwymi kierunkami są Holandia i Niemcy.

Luka Vusković jest bardzo utalentowanym zawodnikiem. Mimo zaledwie 16 lat zagrał już 11 razy w pierwszym zespole Hajduka i strzelił nawet gola. Dzięki temu stał się najmłodszym strzelcem w historii tego klubu. Występował także w młodzieżowej Lidze Mistrzów w zespole do lat 19. Jest także reprezentantem Chorwacji. Do tej pory rozegrał 14 spotkań w kadrze U-19 i strzelił sześć goli. Poza Vuskoviciem zimą do Radomiaka dołączyli jeszcze Gabriel Kobylak i Vagner.

Radomiak aktualnie przygotowuje się do wznowienia rozgrywek ekstraklasy. W piątek rozegra ostatnie spotkanie towarzyskie. Tego dnia o godzinie 12:00 zmierzy się z Motorem Lublin. Do rozgrywek ligowych wróci 10 lutego. Wówczas zagra na wyjeździe z Cracovią. Ekipa z Radomia po 19. kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 24 punktów.